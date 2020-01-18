Яким народним міфам про швидке схуднення не варто вірити: відповідь нутріціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому не потрібно вдаватися до народних методів швидкого скидання ваги

В гонитві за стойностью та ідеальними формами багато тих, хто худне вирішують "зрізати шлях" і скористатися швидкими і дієвими методоами схуднення. Тільки ось тут криється пастка – народні методи можуть дати короткочасний ефект, але суттєво вдарити по здоров'ю. Про те, які способи легкого схуднення варто обходити строной розповіла нутриціолог Олена Кален, яка раніше навчила, як швидко прийти у форму після застіль. На сторінці в Instagram вона перерахувала відомі народні способи, до яких не варто вдаватися.

До народних способів зниження ваги можна віднести: очищення проносними засобами, голодування, різні дієти, вживання препаратів для зниження апетиту.

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Очищення проносними і сечогінними засобами досить ризикований метод, який допомагає знизити вагу після свят, але не за рахунок розщеплення жирових відкладень, а за рахунок виведення з організму шлаків, відходів і рідини.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім цього, такий спосіб негативно впливає на кишечник, руйнує природний процес очищення організму і насправді не виконує функцію детоксикації і нормалізації ваги.

Голодування допомагає знизити вагу, але в той же час може мати негативні наслідки. В організм не надходять необхідні поживні речовини і він починає поїдати свої білки для синтезу амінокислот, що негативно позначається на здоров'ї в цілому, порушуються обмінні процеси і згодом це може призвести до ще більшого набору ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієти. Для тіла важливо отримувати і білки, і жири, і вуглеводи, тому важливо дотримуватися саме різноманітного і повноцінного раціону. Дієта тимчасово сприяє зниженню ваги за рахунок дефіциту тих чи інших продуктів, але як тільки раціон стає звичним, зайва вага повертається, часто в ще більшій кількості.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Споживання препаратів для зниження апетиту, ваги. Сьогодні ринок переповнений пропозиціями поліпшення здоров'я за кілька днів за допомогою чарівних таблеток і трав. Як і будь-які ліки, таблетки або збори трав важливо приймати після погодження з лікарем, оскільки замість поліпшення здоров'я, є ризик нашкодити собі.

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