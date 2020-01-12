Как почистить организм после застолья: список продуктов-помощников от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какие продукты помогут восстановиться после праздников

Марафон зимних праздников подходит к концу, но как свести к минимуму последствия многочисленних застолий, ведь обилие вкусной и порой нездоровой еды дает о себе знать лишними кило, осевшими на боках. А нагрузка на органы пищеварение – это еще один "бонус" новогоднего обжорства. О том, как привести в норму оранизм после застолий рассказала в Instagram диетолог Кристина Лобановская.

Как почистить печень после праздников? Ведь она, бедная, выдерживала ударную дозу вкусностей и алкоголя. Конечно, можно пропить лекарственные препараты, но зачем, если можно прибегнуть к помощи правильно составленного рациона.

1. Любимая специя для печени – куркума. Согласно последним исследованиям ученых, куркума обладает способностью регенерации клеток печени. Так, клетки печени подопытных крыс, у которых она была разрушена из-за диабета, полностью восстановились благодаря куркуме.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Грейпфрутовый сок не только содержит витамин С, который помогает справляться с похмельем, в нем также большое количество антиоксидантов, которые помогают печени выводить токсины и канцерогены.

3. Японские ученые провели эксперимент, в результате которого они пытались выяснить, какие продукты влияют на работу печени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько групп грызунов кормили разными видами овощей и фруктов, при этом животные получали одинаковую дозу токсина. По результатам печень пострадала меньше всего у тех крыс, которые питались авокадо.

4. Отличным началом дня, посвященного очистке печени, станет каша. Дефицит глютена, на который так ополчилось современное общество, может вызвать нарушения работы печени. Гречневая, овсяная, пшенная крупы обладают абсорбирующим свойством, собирая токсины, как губка.

Ранее диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые не следует есть натощак утром.