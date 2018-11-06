Каким должен быть размер порций: диетолог дала совет украинцам

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Эксперт посоветовала соблюдать правильную технологию приготовления пищи и отказаться от соли

Диетолог Ольга Муштрук рассказала украинцам, как в холодное время года не набрать лишний вес. В частности, специалист дала совет, сколько приемов пищи должно быть и каким должен быть размер порций.

Так, в интервью газете "Високий Замок" Муштрук отметила, что должно быть три основные приемы пищи и два-три перекуса. Вечером - кефир.

Для любителей поесть в ночное время эксперт рекомендует съедать два яичных белка - они не содержат ни жира, ни углеводов.

"Можно, например, с зеленью - такая закуска обеспечит ощущение сытости, и лишней веса не наберете", - подчеркнула диетолог.

Порции, по словам Муштрук, должны быть не более, чем 300 г, так как в результате употребления большего количества пищи желудок начнет растягиваться.

При этом следует соблюдать правильную технологию приготовления: отварное, паровое, запеченное.

"Если человек имеет лишний вес, может устраивать разгрузочные дни, но не чаще, чем раз в неделю. Лучше всего - белково-углеводные (филе курицы и овощи, без масла и соли). Соли нельзя употреблять более 5 г в течение дня. Украинец, который потребляет достаточное количество хлеба, потребляет 4 г соли только с этого продукта! Большое количество соли содержат консервированные продукты. Соль задерживает воду в организме - поэтому, в частности, человеку бывает трудно избавиться от лишнего веса", - резюмировала эксперт.

Напомним, популярный диетолог Светлана Фус поделилась парочкой советов, которые необходимо соблюдать при употреблении молочных продуктов, чтобы избежать лишних проблем.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о вреде и пользе разных углеводов. В первую очередь она затронула тему неправильных диет, и классификации углеводов в целом.

Видео: РБК-Украина