Что съесть, чтобы похудеть: топ-8 продуктов для снижения веса

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Однако даже при их употреблении необходимо не забывать о физической нагрузке

Многие люди хотят знать, что стоит обязательно употреблять в пищу для борьбы с лишним весом. Эксперты назвали 8 жиросжигающих продуктов, которые помогают похудеть, пишет "Медикфорум".

Однако отметим, что при таком питании обязательно надо выполнять также физические упражнения.



Первым продуктом, который стоит употреблять для снижения веса, назвали зеленый чай. В данном напитке содержатся катехины, которые ускоряют метаболизм и скорость сжигания жира печенью.

Фото: зеленый чай (pixabay.com)

Вторым продуктом, влияющим на вес человека, является лосось. В нем содержится Омега-3. Также желающим похудеть необходимо ввести в свой рацион яблоки и груши. В них содержатся флавоноиды, влияющие на сжигание жира.



В борьбе с лишним весом помогут и семена льна. В них содержатся лигнаны, которые снижают индекс массы тела и помогают в борьбе с ожирением. При употреблении человеком вишни за счет гормона мелатонина наладится здоровый сон - а для поддержания нормального веса человеку нужно хорошо высыпаться.



В свой рацион специалисты советуют также ввести неочищенный рис, лук и чеснок, имеющие в своем составе аллицин для контроля накопления жира в человеческом организме, куркуму, морские водоросли и острый перец.

Фото: лук и чеснок (pixabay.com)



Однако одно лишь правильное питание может не дать видимого эффекта снижения веса. Параллельно нужно заниматься физическими упражнениями и больше двигаться.

Напомним, диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктами. Эксперт утверждает, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает очень много кальция, который негативно сказывается на работе щитовидной железы.

Ранее диетолог объяснила, как правильно перекусывать.

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Видео: РБК-Украина