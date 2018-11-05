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Диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктами

Lite » Красота и Здоровье 05.11.2018 - 08:32
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Переизбыток кальция может негативно сказаться на работе щитовидной железы

Популярный диетолог Светлана Фус поделилась со своими подписчиками парочкой советов, которые необходимо соблюдать при употреблении молочных продуктов, чтобы избежать лишних проблем. Об этом эксперт сообщила на своей странице в Instagrаm.

"Давайте сегодня поговорим о молочных продуктах. Они очень полезны для нашего организма, ведь снабжают его аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Однако, всего хорошего в меру", - пишет диетолог.

Эксперт утверждает, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает очень много кальция, который негативно сказывается на работе щитовидной железы. Также переизбыток кальция может привести к дефициту железа и цинка. В результате, проявляется кислородное голодание и образуется целлюлит.

Диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктамиСкриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Также диетолог советует следить за тем, как организм реагирует на молочные продукты. Если после их употребления появляется вздутие живота, дискомфортные ощущения в кишечнике, расстройство стула, то необходимо сдать анализ на переносимость лактозы.

Напомним, что диетолог объяснила, как правильно перекусывать.

Ранее Светлана Фус рассказывала, почему важно включить в свой ежедневный рацион орехи

Также диетолог подробно объясняла, как правильно выбирать кисломолочные продукты

Видео: РБК-Украина 

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