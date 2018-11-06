Яким повинен бути розмір порцій: дієтолог дала пораду українцям

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт порадила дотримуватися правильної технології приготування їжі і відмовитися від солі

Дієтолог Ольга Муштрук розповіла українцям, як в холодну пору року не набрати зайву вагу. Зокрема, фахівець дала пораду, скільки прийомів їжі має бути і яким повинен бути розмір порцій.

Так, в інтерв'ю газеті "Високий Замок" Муштрук зазначила, що повинно бути три основні прийоми їжі і два-три перекуси. Увечері - кефір.

Для любителів поїсти в нічний час експерт рекомендує з'їдати два яєчних білка - вони не містять ні жиру, ні вуглеводів.

"Можна, наприклад, з зеленню - така закуска забезпечить відчуття ситості, і зайвої ваги не наберете", - підкреслила дієтолог.

Порції, за словами Муштрук, повинні бути не більше ніж 300 г, так як в результаті вживання більшої кількості їжі шлунок почне розтягуватися.

При цьому слід дотримуватися правильної технології приготування: відварене, парове, запечене.

"Якщо людина має зайву вагу, може влаштовувати розвантажувальні дні, але не частіше, ніж раз на тиждень. Найкра¬ще - білково-вуглеводні (філе курки і овочі, без олії та солі). Солі не можна вживати більш ніж 5 г протягом дня. Українець, який споживає достатню кількість хліба, споживає 4 г солі лише з цього продукту! Велику кіль¬кість солі містять консервовані продукти. Сіль затримує воду в організмі - через це, зокрема, людині буває важко позбу¬тися зайвої ваги", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, популярний дієтолог Світлана Фус поділилася кількома порадами, які необхідно дотримуватися при вживанні молочних продуктів, щоб уникнути зайвих проблем.

Раніше Уляна Супрун розповіла про шкоду і користь різних вуглеводів. В першу чергу вона торкнулася теми неправильних дієт і класифікації вуглеводів в цілому.

Відео: РБК-Україна