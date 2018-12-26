Как избежать сухости кожи в холода: топ-5 советов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Простые советы, которые помогут сохранить кожу сияющей и увлажненной

В холодное время года наша кожа переживает не лучшие времена - на улице на нее плохо влияет холодный морозный воздух, а сухой воздух в помещении только делает ситуацию хуже. Однако есть несколько простых советов, которые помогут вам сохранить кожу лица увлажненной и сияющей и не допустить излишней сухости и шелушения. Об этом сообщает российское издание.

Увлажняющего крема недостаточно

Увлажняющий крем препятствует испарению влаги с поверхности кожи, однако зимой этого мало. Чтобы кожа была максимально ухоженной, нужно также использовать питательные сыворотки и эссенции. Благодаря небольшому размеру молекул в их составе они работают в более глубоких слоях кожи и обеспечивают ее увлажнение изнутри.

Не бойся использовать масла

Они могут быть слишком тяжелыми летом, однако в холода - это самое то для кожи. К примеру, в кокосовом масле содержится витамин Е, благодаря чему оно прекрасно питает обезвоженную кожу, а масло из косточек шиповника, кроме увлажнения, еще и восстанавливает эластичность эпидермиса, что особенно актуально в отопительный сезон.

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Не пользуйся духами

Зимой лучше отказаться от использования парфюма или свести его к минимуму - спирт в его составе при попадании на кожу вызывает сухость и шелушение, в результате кожа становится чувствительной и раздраженной.

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Не принимай горячий душ

Да, после прихода с мороза это кажется замечательной идеей, но помни, что горячая вода очень плохо действует на кожу - после такого душа может появиться чувство стянутости и сухости. Делай воду теплой, а не горячей, и не забывай наносить увлажняющий крем или лосьон после водных процедур.

Фото: unsplash.com

Проверь состав

Обязательно проверяй соства средства перед его покупкой. К примеру, если ты выбираешь лосьон для тела, то в первых строчках состава должны значиться керамиды (природные жиры), глицерин, минеральные масла, вазелин. Эти питательные компоненты помогут забыть, что такое сухость. Однако если у тебя проблемная кожа, следи, чтобы средство для лица было некомедогенным.

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