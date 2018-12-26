Як уникнути сухості шкіри до холоду: топ-5 порад

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Прості поради, які допоможуть зберегти шкіру молодою та зволоженою

У холодну пору року наша шкіра переживає не кращі часи - на вулиці на неї погано впливає холодне морозне повітря, а сухе повітря в приміщенні тільки робить ситуацію гірше. Однак є кілька простих порад, які допоможуть вам зберегти шкіру зволоженою і сяючою і не допустити надмірної сухості і лущення. Про це повідомляє російське видання.

Зволожуючого крему недостатньо

Зволожуючий крем перешкоджає випаровуванню вологи з поверхні шкіри, проте взимку цього мало. Щоб шкіра була максимально доглянутою, потрібно також використовувати поживні сироватки та есенції. Завдяки невеликому розміру молекул в їх складі вони працюють в більш глибоких шарах шкіри і забезпечують її зволоження зсередини.

Не бійся використовувати масла

Вони можуть бути занадто важкими влітку, проте в холоди - це саме те для шкіри. Приміром, в кокосовому маслі міститься вітамін Е, завдяки чому він чудово живить зневоднену шкіру, а масло з кісточок шипшини, крім зволоження, ще й відновлює еластичність шкіри, що особливо актуально в опалювальний сезон.

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Не користуйся духами

Взимку краще відмовитися від використання парфуму або звести його до мінімуму - спирт в його складі при попаданні на шкіру викликає сухість і лущення, в результаті шкіра стає чутливою, подразненою.

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Не приймай гарячий душ

Так, після приходу з морозу це здається чудовою ідеєю, але пам'ятай, що гаряча вода дуже погано діє на шкіру - після такого душу може з'явитися відчуття стягнутості і сухості. Роби воду теплою, а не гарячою, і не забувай наносити зволожуючий крем або лосьйон після водних процедур.

Фото: unsplash.com

Перевір склад

Обов'язково перевіряй склад засобу перед його покупкою. Приміром, якщо ти вибираєш лосьйон для тіла, то в перших рядках складу повинні значитися кераміди (природні жири), гліцерин, мінеральні масла, вазелін. Ці поживні компоненти допоможуть забути, що таке сухість. Проте якщо у вас проблемна шкіра, стеж, щоб засіб для обличчя було некомедогенным.

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