Как избавиться от мешков и темных кругов под глазами: эффективный рецепт

Причин, которые могут вызвать такую проблему, как мешки и темные круги под глазами очень много. Это могут быть стрессы, недосыпания, соленая пища и многое другое. Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram рецептом простой, но лчень эффективной маски, которая поможет избавиться от этих неприятных явлений.

При этом необходимые ингредиенты также весьма просты.

1 стакан воды

8-10 лепетсков гибискуса (каркаде, можно чаем заменить, если не найдейте)

3 с.л.льна

В кипящую воду добавить гибискус, затем удалить цветы из воды и добавить семена льна. Варить пока не получится густая смесь. Дальше формируем пласт и даем остыть. Затем накладываете ее на глаза. Держим минут 10-15.⠀

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Эта маска обладает рядом прекрасных свойств:⠀

Улучшает кровообращение в коже и питает ее⠀

благодаря высокому содержанию антиоксидантов в каркаде эта маска обладает омолаживающим эффектом⠀

высокое содержание витамина P способствует укреплению стенок кровеносных сосудов⠀

снимает отечность и устраняет мешки под глазами⠀

борется с темными кругами под глазами⠀

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 10 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.

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