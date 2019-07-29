ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обрати внимание: топ-5 продуктов, "притягивающих" целлюлит

Lite » Красота 29.07.2019 - 08:47
Обрати внимание: топ-5 продуктов, "притягивающих" целлюлит
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог Елена Кален рассказала, от чего лучше воздержаться

Такое неприятное и некрасивое явление, как целлюлит — это структурные изменения в подкожной жировой клетчатке. На формирование целлюлита влияет не только питание, но оно играет очень важную роль. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален перечислила список продуктов, которые способствуют “апельсиновой корке”.

Эксперт отметила, что отказ от этих продуктов не избавит от целлюлита сразу. Подход должен быть комплексным — обертывание, массаж, контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи, а также отказ от курения, активный отдых, достаточное количество сна и движения.

Топ-5 продуктов, вызывающих целлюлит:

1. Кофеин и его содержащие: кофе, крепкий чай, какао, кола.

Это вещество заряжает энергией в небольшом количестве. В избытке кофеин нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая нарушением микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита.

2. Сладости, продукты содержащие сахар: шоколад, конфеты, газированные сладкие напитки.

Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита.

Обрати внимание: топ-5 продуктов, &quot;притягивающих&quot; целлюлит
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Соль.

Ее избыточное поступление в организм приводит к задержке жидкости в организме и усиливает отечность, а это первый этап в формировании целлюлита.

4. Полуфабрикаты и фастфуд.

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. Кроме этого, в них содержится еще и большое количество ароматизаторов, красителей, подсластителей — добавок, вызывающих нарушение крово- и лимфообращения.

Обрати внимание: топ-5 продуктов, &quot;притягивающих&quot; целлюлит

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Алкоголь.

 Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом).

Обрати внимание: топ-5 продуктов, &quot;притягивающих&quot; целлюлит
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, всемирно известная певица Бейонсе раскрыла секрет своего похудения после рождения двойни.

Также диетолог Надя Андреева назвала список продуктов, которые "заставят" кожу светиться.

Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога Топ-11 продуктов для красоты волос: диетолог поделилась списком
Новости Украины диетологкрасотацеллюлит
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь