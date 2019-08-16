Як позбутися від мішків і темних кругів під очима: ефективний рецепт

Причин, які можуть викликати таку проблему, як мішки і темні кола під очима дуже багато. Це можуть бути стреси, недосипання, солона їжа і багато іншого. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом простої, але дуже ефективної маски, яка допоможе позбавитися від цих неприємних явищ.

При цьому необхідні інгредієнти дуже прості.

1 склянка води

8-10 пелюсток гібіскуса (каркаде, можна замінити чаєм, якщо не найдейте)

3 с. л. льону

У киплячу воду додати гібіскус, потім видалити квіти з води і додати насіння льону. Варити поки не вийде густа суміш. Далі формуємо пласт і даємо охолонути. Потім накладаєте її на очі. Тримаємо хвилин 10-15.⠀

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Ця маска володіє рядом чудових властивостей:⠀

Покращує кровообіг в шкірі і живить її⠀

завдяки високому вмісту антиоксидантів в каркаде ця маска має омолоджуючий ефект⠀

високий вміст вітаміну P сприяє зміцненню стінок кровоносних судин⠀

знімає набряклість і мішків під очима⠀

бореться з темними колами під очима⠀

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 10 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на всю зону.

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