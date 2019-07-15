Как избавиться от черных точек и очистить поры: рецепт простой маски

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась своим эффективным рецептом

Проблема забитых пор и черных точек на лице, в основном в районе носа, знакома многим девушкам. Что же делать, если на частое посещение косметолога нет времени или средств? Вам поможет простая и эффективная маска, которую можно легко сделать в домашних условиях.

Ее рецептом популярная бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram.

Она также опубликовала видео, на котором показала весь процесс приготовления и нанесения чудо-средства.

Видео: (instagram.com/irina.shark)

Нужна 1 таблетка активированного угля, 1 чл.соды и 3% перекись водорода.

Готовится очень просто: растолочь таблетку угля, я это делаю добавив перекись, затем добавить ложку соды, при необходимости добавить еще перекись. Консистенция должна быть как у густой сметаны. Наносите моментально, пока маска пенится.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

И очень важно сначала распарить лицо. Как только распарили, сразу же наносим на лицо эту смесь, оставляем на минут 10, не больше, можно на все лицо, я делаю на зону Т. Затем тщательно смываем и наносим увлажняющий крем.

Можно делать 2 раза в месяц.

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