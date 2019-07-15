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Як позбутися від чорних крапок і очистити пори: рецепт простої маски

Lite » Краса 15.07.2019 - 08:52
Як позбутися від чорних крапок і очистити пори: рецепт простої маски
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася своїм ефективним рецептом

Проблема забитих пір і чорних крапок на обличчі, в основному в районі носа, знайома багатьом дівчатам. Що ж робити, якщо на часте відвідування косметолога немає часу або коштів? Вам допоможе проста і ефективна маска, яку можна легко зробити в домашніх умовах.

Її рецептом популярна б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона також опублікувала відео, на якому показала весь процес приготування і нанесення диво-засобу.

Відео: (instagram.com/irina.shark)

Потрібна 1 таблетка активованого вугілля, 1 чл.соди і 3% перекис водню.

Готується дуже просто: розтовкти таблетку вугілля, я це роблю додавши перекис, потім додати ложку соди, при необхідності додати ще перекис. Консистенція повинна бути як у густої сметани. Наносьте моментально, поки маска піниться.

Як позбутися від чорних крапок і очистити пори: рецепт простої маски

Ілюстративне фото: (pexels.com)

І дуже важливо спочатку розпарити обличчя. Як тільки распарили, відразу ж наносимо на обличчя цю суміш, залишаємо на хвилин 10, не більше, можна на все обличчя, я роблю на зону Т. Потім ретельно змиваємо і наносимо зволожуючий крем.

Можна робити 2 рази на місяць.

Нагадаємо, б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася планом дій, який допоможе зупинити випадання волосся.

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