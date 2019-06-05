Избавит от расширенных пор и подтянет овал лица: рецепт эффективной маски

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram рецептом простой, но очень эффективной маски для лица. Она поможет подтянуть овал лица, увлажнить кожу и избавиться от расширенных пор.

По словам Ирины, маска из семян льна - настоящая замена уколам красоты.

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Рецепт:

2 ст. л .семян льна измельчить в блендере, добавить 4 ст. л.воды и хорошенько перемешать. Дать настояться 2-3 минуты. Нанести на очищенную кожу лица и оставить на 15-20 минут, затем смыть прохладной водой. Кстати, ее можно делать и на зону декольте и отдельно на зону глаз.⠀

Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀

Что даст такая маска из льна? У нее очень много полезных свойств. Ваша кожа станет подтянутой, гладкой, супер увлажненной и очень свежей. А еще семена льна:⠀

повышают эластичность и тонус кожи, и станут хорошей заменой уколам. Вы почувствуете очень заметный лифтинг эффект

способствуют сокращению морщин и подтяжке кожи лица, корректируя возрастную дряблость кожи. А также замедляют появление новых морщин

отличное отбеливающее средство, также отбеливают пигментные пятна за счет содержания филлохинона

обладают противовоспалительным действием за счет содержания фолиевой кислоты, поэтому можете не сомневаться, что уменьшится проявление угревой сыпи

нейтрализуют воздействие ультрафиолетовых лучей, что очень актуально в летнее время

сужают расширенные поры и помогут выровнять цвет лица

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на кожу лица.

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