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Избавит от расширенных пор и подтянет овал лица: рецепт эффективной маски


Бьюти-блогер поделилась полезным рецептом красоты

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram рецептом простой, но очень эффективной маски для лица. Она поможет подтянуть овал лица, увлажнить кожу и избавиться от расширенных пор.

По словам Ирины, маска из семян льна - настоящая замена уколам красоты.

Рецепт: 

2 ст. л .семян льна измельчить в блендере, добавить 4 ст. л.воды и хорошенько перемешать. Дать настояться 2-3 минуты. Нанести на очищенную кожу лица и оставить на 15-20 минут, затем смыть прохладной водой. Кстати, ее можно делать и на зону декольте и отдельно на зону глаз.⠀

Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀

Что даст такая маска из льна? У нее очень много полезных свойств. Ваша кожа станет подтянутой, гладкой, супер увлажненной и очень свежей. А еще семена льна:⠀

  • повышают эластичность и тонус кожи, и станут хорошей заменой уколам. Вы почувствуете очень заметный лифтинг эффект
  • способствуют сокращению морщин и подтяжке кожи лица, корректируя возрастную дряблость кожи. А также замедляют появление новых морщин
  • отличное отбеливающее средство, также отбеливают пигментные пятна за счет содержания филлохинона
  • обладают противовоспалительным действием за счет содержания фолиевой кислоты, поэтому можете не сомневаться, что уменьшится проявление угревой сыпи
  • нейтрализуют воздействие ультрафиолетовых лучей, что очень актуально в летнее время
  • сужают расширенные поры и помогут выровнять цвет лица

Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на кожу лица.

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