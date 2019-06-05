Избавит от расширенных пор и подтянет овал лица: рецепт эффективной маски

Бьюти-блогер поделилась полезным рецептом красоты
Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась на своей странице в Instagram рецептом простой, но очень эффективной маски для лица. Она поможет подтянуть овал лица, увлажнить кожу и избавиться от расширенных пор.
По словам Ирины, маска из семян льна - настоящая замена уколам красоты.
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Рецепт:
2 ст. л .семян льна измельчить в блендере, добавить 4 ст. л.воды и хорошенько перемешать. Дать настояться 2-3 минуты. Нанести на очищенную кожу лица и оставить на 15-20 минут, затем смыть прохладной водой. Кстати, ее можно делать и на зону декольте и отдельно на зону глаз.⠀
Видео: (instagram.com/irina.shark)⠀
Что даст такая маска из льна? У нее очень много полезных свойств. Ваша кожа станет подтянутой, гладкой, супер увлажненной и очень свежей. А еще семена льна:⠀
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)
Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на кожу лица.
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