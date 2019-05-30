Топ-5 советов от спортивной Аниты Луценко, как полюбить свое тело

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фитнес-тренер рассказала, как принять себя

Фитнес-тренер и самая спортивная ведущая Украины Анита Луценко является для своих поклонников источником мотивации и вдохновения. Она помогает им становиться лучше и делать правильный выбор на пути к стройности и здоровью. Анита старается чаще публиковать в Instagram видео тренировок и упражнений, а также дает рекомендации по правильному питанию и зантиям спортом. Так, она решила назвать топ-5 правил, которые помогут принять и полюбить свое тело.

Спортсменка сопроводила советы фото, на котором отчетливо видны ее идеальные формы – стальной прессс, тонкая талия и упругие ягодицы. Она позирует в спортивном топе с сетчатой вставкой и лосинах.

Топ-5 советов, как принять и полюбить свое тело

Каждое утро начать делать зарядку! Любую: Сурию, суставную гимнастику, "6 ,12,18 жемчужин", "око возражения", любой комплекс упражнений, пробежку- все равно ! Это задаст вектор на весь день! Утром, вложив силы в тело, ты будешь уважительно к нему относиться весь день.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Попа как у Ким: Анита Луценко замотивировала аппетитными формами

Начать чувствовать, когда у тебя есть голод и когда его нет?! Советы диетологов про время, что и как есть - это прекрасно, но вообще тело, если вы на него обратите внимание, вам даст ответы на все вопросы, что есть или нет. И во сколько и какие ощущения после любой еды именно у вас. А аппетит - это лучшая приправа к любому блюду.

Занимайтесь спортом в удовольствие! Не ломитесь за всеми. Кому-то пилатес, кому-то тренажерный или танцы и т.д... Не насилуйте себя!

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Не гните все время в одну сторону! Перенапряжение мышц также плохо как и полное бездействие.... Растягивайтесь, смотрите на свою осанку - ощущения! Если вы скованны в движениях - пора на растяжку! Ну, или на пилон.

Хвалите себя, верьте в себя - реально вообще все! Гонка за красивым телом - выматывает! Стремление к своему, классному, довольному, упругому телу, которое дает свободу в жизни - это кайф!

Напомним, что Анита Луценко детально пояснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.

Ранее Анита Луценко продемонстрировала упражнение от сутулости и для гибкости тела.