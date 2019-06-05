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Позбавить від розширених пор і підтягне овал обличчя: рецепт ефективної маски


Б'юті-блогер поділилася корисним рецептом краси

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом простої, але дуже ефективної маски для обличчя. Вона допоможе підтягнути овал обличчя, зволожити шкіру і позбутися від розширених пор.

За словами Ірини, маска з насіння льону - справжня заміна уколів краси.

Рецепт:

2 ст. л .насіння льону подрібнити в блендері, додати 4 ст. л.води і гарненько перемішати. Дати настоятися 2-3 хвилини. Нанести на очищену шкіру обличчя і залишити на 15-20 хвилин, потім змити прохолодною водою. До речі, її можна робити і на зону декольте і окремо на зону очей.⠀

Відео: (instagram.com/irina.shark)⠀

Що дасть така маска з льону? У неї дуже багато корисних властивостей. Ваша шкіра стане підтягнутою, гладкою, супер зволоженою і дуже свіжою. А ще насіння льону:⠀

  • підвищують еластичність і тонус шкіри, і стануть гарною заміною уколів. Ви відчуєте дуже помітний ліфтинг ефект
  • сприяють скороченню зморшок і підтяжки шкіри обличчя, коригуючи вікову дряблість шкіри. А також уповільнюють появу нових зморшок
  • відмінний відбілюючий засіб, також відбілює пігментні плями за рахунок вмісту філлохинону
  • мають протизапальну дію за рахунок вмісту фолієвої кислоти, тому можете не сумніватися, що зменшиться прояв вугрової висипки
  • нейтралізують дію ультрафіолетових променів, що дуже актуально в літній час
  • звужують розширені пори і допоможуть вирівняти колір обличчя

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 45 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на шкіру обличчя.

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