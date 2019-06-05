Позбавить від розширених пор і підтягне овал обличчя: рецепт ефективної маски

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом простої, але дуже ефективної маски для обличчя. Вона допоможе підтягнути овал обличчя, зволожити шкіру і позбутися від розширених пор.

За словами Ірини, маска з насіння льону - справжня заміна уколів краси.

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Рецепт:

2 ст. л .насіння льону подрібнити в блендері, додати 4 ст. л.води і гарненько перемішати. Дати настоятися 2-3 хвилини. Нанести на очищену шкіру обличчя і залишити на 15-20 хвилин, потім змити прохолодною водою. До речі, її можна робити і на зону декольте і окремо на зону очей.⠀

Відео: (instagram.com/irina.shark)⠀

Що дасть така маска з льону? У неї дуже багато корисних властивостей. Ваша шкіра стане підтягнутою, гладкою, супер зволоженою і дуже свіжою. А ще насіння льону:⠀

підвищують еластичність і тонус шкіри, і стануть гарною заміною уколів. Ви відчуєте дуже помітний ліфтинг ефект

сприяють скороченню зморшок і підтяжки шкіри обличчя, коригуючи вікову дряблість шкіри. А також уповільнюють появу нових зморшок

відмінний відбілюючий засіб, також відбілює пігментні плями за рахунок вмісту філлохинону

мають протизапальну дію за рахунок вмісту фолієвої кислоти, тому можете не сумніватися, що зменшиться прояв вугрової висипки

нейтралізують дію ультрафіолетових променів, що дуже актуально в літній час

звужують розширені пори і допоможуть вирівняти колір обличчя

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Тест-проба на чутливість: нанести тонким шаром на внутрішню частину ліктя і залишити на 45 хвилин. Потім змити теплою водою. Після цього можна наносити на шкіру обличчя.

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