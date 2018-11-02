Когда идти за вторым: ученые назвали идеальный интервал между беременностями

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Беременность, наступившая меньше чем через 12 месяцев, чревата рисками для женщин всех возрастов

Группа исследователей из Университета Британской Колумбии (Канада) и Гарвардской школы общественного здоровья (США) выяснили, каким должен быть оптимальный срок между беременностями с точки зрения здоровья матери и детей. Об этом говорится на JAMA Network.

Для получения выводов специалисты проанализировали сведения о 148544 родах в Британской Колумбии. Оказалось, что оптимальной разницей между родами и последующей беременностью можно считать промежуток от 12 до 18 месяцев — этого достаточно, чтобы организм восстановился, а риск для матери и плода оказался минимальным.

По словам одной из исследовательниц, доктора Уэнди Норман, занимавшейся этой темой, полученные сведения могут быть полезны для женщин старше 35 лет, которые часто планируют беременности с небольшим интервалом.

Беременность, наступившая меньше чем через 12 месяцев, чревата рисками для женщин всех возрастов. Кому именно они грозят — матери или ребенку — зависит от возраста женщины.

Так, для женщин старше 35 лет, забеременевших через полгода после родов, риск смерти или получения повреждений во время беременности и родов составляет 1,2 процента и сокращается вдвое, если между беременностями проходит 18 месяцев.

Для женщин в возрасте от 20 до 34 лет беременность через шесть месяцев после родов в 85 случаях из тысячи рискует завершиться преждевременными родами. Если женщины до 35 лет выждут полтора года после родов до новой беременности, этот риск уменьшится (37 случаев на тысячу).

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения рекомендует женщинам ждать не менее двух лет до следующей беременности, а Американский колледж акушерства и гинекологии считает опасным интервал менее 6 месяцев.

Напомним, косметолог ответила, какие процедуры не следует делать во время беременности. Однако даже во время беременности необходимо не забывать о правильном уходе за собой в этот период.

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Видео: РБК-Украина