Коли йти за другим: вчені назвали ідеальний інтервал між вагітностями

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Вагітність, що настала менше ніж через 12 місяців, загрожує ризиками для жінок будь-якого віку

Група дослідників з Університету Британської Колумбії (Канада) і Гарвардської школи громадського здоров'я (США) з'ясували, яким повинен бути оптимальний термін між вагітностями з точки зору здоров'я матері і дітей. Про це йдеться на JAMA Network.

Для отримання висновків фахівці проаналізували відомості про 148544 пологів у Британській Колумбії. Виявилося, що оптимальною різницею між пологами і наступною вагітністю можна вважати проміжок від 12 до 18 місяців — цього достатньо, щоб організм відновився, а ризик для матері і плода виявився мінімальним.

За словами одного з дослідників, доктора Уенді Норман, яка займалася цією темою, отримані дані можуть бути корисні для жінок старше 35 років, які часто планують вагітності з невеликим інтервалом.

Вагітність, що наступила менше ніж через 12 місяців, загрожує ризиками для жінок будь-якого віку. Кому саме вони загрожують — матері або дитині — залежить від віку жінки.

Так, для жінок старше 35 років, які завагітніли через півроку після пологів, ризик смерті або отримання ушкоджень під час вагітності і пологів становить 1,2 відсотка і скорочується вдвічі, якщо між вагітностями проходить 18 місяців.

Для жінок у віці від 20 до 34 років вагітність через шість місяців після пологів у 85 випадках з тисячі ризикує завершитися передчасними пологами. Якщо жінки до 35 років почекають півтора року після пологів до нової вагітності, цей ризик зменшиться (37 випадків на тисячу).

В даний час Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує жінкам чекати не менше двох років до наступної вагітності, а Американський коледж акушерства і гінекології вважає небезпечним інтервал менше 6 місяців.

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Відео: РБК-Україна