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Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога

Lite » Красота 18.01.2020 - 16:23
Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила основные моменты при похудении

Хотите снизить вес, но не имеете четкого плана действий, и к тому же, не хотите вводить строгие ограничения? Фитнес-нутрициолог Катя, которая ранее рассказала, как не отказываться от сладкого при похудении, поделилась поделилась на своей странице в Instagram kate_rightfood полезными лайфхаками, которые помогут вам похудеть.

К слову, блогер называет себя "антиПП нутрициологом", а также она специалист рационального питания и персональный фитнес-тренер. Она уверена, что можно худеть, даже не исключая тортики, бургеры, шоколад, роллы, пиццу и другие любимые вкусняшки.

В ее системе похудения она против:

  • запретов на любимую еду и сладкое
  • разделения продуктов на вредные и полезные (ПП, не ПП)
  • списка разрешенных продуктов
  • распределения еды по часам (сладкое только утром, углеводы до 17 и т.д.)
  • исключения углеводов
  • питания на 1000-1200 Кка
  • питания по написанному (и чужому!) рациону
  • быстрого похудения (за счет мышц, воды и прочее)
  • убийственного кардио натощак
  • упоротых тренировок в стиле бешеной сушки

Как же похудеть? Вот основные советы:

1. Определить свою норму калорий и БЖУ для поддержания веса

Формул для подсчёта много, поэтому использовать можно любую.

2. Создать 10-20% дефицит от этой нормы и кушать эту норму

Например, ваша норма 1800, тогда для похудения нужно питаться 1440-1620 Ккал.

Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. Считать всю съеденную еду, не превышать рассчитанную норму калорий

4. Обязательно взвешивать еду и учитывать ее КБЖУ до приготовления, в сыром и в сухом виде. От термической обработки КБЖУ продукта на 100 г не меняется

Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Не начинайте подсчет еды в счетчике калорий со сложных блюд. Выбирайте самые простые рецепты с меньшим количеством ингредиентов, это существенно упростит процесс ведения дневника питания. Постепенно у вас получится считать более сложные блюда.

6. Первое время считать калории будет казаться сложным, но это только на первый взгляд. Достаточно лишь один раз досконально с этим разобраться, на это потребуется от одного до семи дней. Далее весь подсчет будет занимать совсем немного времени, а спустя 2-3 месяца вы сможете на автомате определять порции и КБЖУ многих своих блюд и продуктов.

7. Воду необходимо пить по жажде и не придерживаться никаких правил относительно нормы и времени потребления. 2.5 л воды пить не обязательно, слушайте свой организм. Пейте в любое время, когда вам этого хочется

Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Любую еду можно кушать в любое время или даже ночью. Это никак не влияет на похудение, если у вас дефицит калорий

9. Следить за количеством белка, его норма на жиросжигании выше. Это важно минимизировать потери мышечной массы, чтобы похудение было за счёт снижения процента жира

Как худеть вкусно и без запретов: лайфхаки от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

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