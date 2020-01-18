Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога

Експерт перерахувала основні моменти при схудненні
Хочете знизити вагу, але не маєте чіткого плану дій, і до того ж, не хочете вводити суворі обмеження? Фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розповіла, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, поділилася поділилася на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood корисними лайфхаками, які допоможуть вам схуднути.
До речі, блогер називає себе "антиПП нутриціологом", а також вона фахівець раціонального харчування та персональний фітнес-тренер. Вона впевнена, що можна худнути, навіть не виключаючи тортики, бургери, шоколад, роли, піцу та інші улюблені ласощі.
В її системі схуднення вона проти:
Як же схуднути? Ось основні поради:
1. Визначити свою норму калорій і БЖУ для підтримки ваги
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Формул для підрахунку багато, тому можна використовувати будь-яку.
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2. Створити 10-20% дефіцит від цієї норми і їсти цю норму
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Наприклад, ваша норма 1800, тоді для схуднення потрібно харчуватися 1440-1620 Ккал.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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3. Рахувати всю з'їдену їжу, не перевищувати розраховану норму калорій
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4. Обов'язково зважувати їжу і враховувати її КБЖУ до приготування, в сирому і в сухому вигляді. Від термічної обробки КБЖУ продукту на 100 г не змінюється
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
5. Не починайте підрахунок їжі в лічильнику калорій зі складних страв. Вибирайте найпростіші рецепти з меншою кількістю інгредієнтів, це суттєво спростить процес ведення щоденника харчування. Поступово у вас вийде рахувати більш складні страви.
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6. Перший час рахувати калорії буде здаватися складним, але це тільки на перший погляд. Достатньо лише один раз досконально з цим розібратися, на це знадобиться від одного до семи днів. Далі весь підрахунок буде займати зовсім небагато часу, а через 2-3 місяці ви зможете на автоматі визначати порції і КБЖУ багатьох своїх страв і продуктів.
7. Воду необхідно пити по спразі і не дотримуватися ніяких правил щодо норми і часу споживання. 2.5 л води пити не обов'язково, слухайте свій організм. Пийте в будь-який час, коли вам цього хочеться
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
8. Будь-яку їжу можна їсти в будь-який час або навіть вночі. Це ніяк не впливає на схуднення, якщо у вас дефіцит калорій
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9. Стежити за кількістю білка, його норма на жироспалюванні вище. Це важливо мінімізувати втрати м'язової маси, щоб схуднення було за рахунок зниження відсотка жиру
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
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