ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога

Lite » Краса 18.01.2020 - 16:23
Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала основні моменти при схудненні

Хочете знизити вагу, але не маєте чіткого плану дій, і до того ж, не хочете вводити суворі обмеження? Фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розповіла, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, поділилася поділилася на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood корисними лайфхаками, які допоможуть вам схуднути.

До речі, блогер називає себе "антиПП нутриціологом", а також вона фахівець раціонального харчування та персональний фітнес-тренер. Вона впевнена, що можна худнути, навіть не виключаючи тортики, бургери, шоколад, роли, піцу та інші улюблені ласощі.

В її системі схуднення вона проти:

  • заборон на улюблену їжу і солодке
  • розділення продуктів на шкідливі і корисні (ПП, не ПП)
  • списку дозволених продуктів
  • розподілу їжі по годинах (солодке тільки вранці, вуглеводи до 17 і т. д.)
  • виключення вуглеводів
  • харчування на 1000-1200 Кка
  • харчування за написаним (і чужим!) раціоном
  • швидкого схуднення (за рахунок м'язів, води і інше)
  • вбивчого кардіо натще
  • упоротих тренувань в стилі шаленої сушки

Як же схуднути? Ось основні поради:

1. Визначити свою норму калорій і БЖУ для підтримки ваги

Формул для підрахунку багато, тому можна використовувати будь-яку.

2. Створити 10-20% дефіцит від цієї норми і їсти цю норму

Наприклад, ваша норма 1800, тоді для схуднення потрібно харчуватися 1440-1620 Ккал.

Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


3. Рахувати всю з'їдену їжу, не перевищувати розраховану норму калорій

4. Обов'язково зважувати їжу і враховувати її КБЖУ до приготування, в сирому і в сухому вигляді. Від термічної обробки КБЖУ продукту на 100 г не змінюється

Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не починайте підрахунок їжі в лічильнику калорій зі складних страв. Вибирайте найпростіші рецепти з меншою кількістю інгредієнтів, це суттєво спростить процес ведення щоденника харчування. Поступово у вас вийде рахувати більш складні страви.

6. Перший час рахувати калорії буде здаватися складним, але це тільки на перший погляд. Достатньо лише один раз досконально з цим розібратися, на це знадобиться від одного до семи днів. Далі весь підрахунок буде займати зовсім небагато часу, а через 2-3 місяці ви зможете на автоматі визначати порції і КБЖУ багатьох своїх страв і продуктів.

7. Воду необхідно пити по спразі і не дотримуватися ніяких правил щодо норми і часу споживання. 2.5 л води пити не обов'язково, слухайте свій організм. Пийте в будь-який час, коли вам цього хочеться

Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Будь-яку їжу можна їсти в будь-який час або навіть вночі. Це ніяк не впливає на схуднення, якщо у вас дефіцит калорій

9. Стежити за кількістю білка, його норма на жироспалюванні вище. Це важливо мінімізувати втрати м'язової маси, щоб схуднення було за рахунок зниження відсотка жиру

Як худнути смачно і без заборон: лайфхаки від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Надія Пахирко розповіла, як приборкати постійне відчуття голоду.

Топ-5 правил, які допоможуть швидко прийти у форму: корисна шпаргалка від експерта Підійде кожному: схема харчування для схуднення від нутриціолога
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся