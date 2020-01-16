Как справиться с постоянным чувством голода: действенные советы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт назвала возможные причины сильного голода и как их устранить

Пытаетесь похудеть, но постоянное чувство голода заставляет переедать и не дает снизить вес? Обратите внимание, что оно не возникает ниоткуда - на это есть причины. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, перечислила в своем Instagram возможные причины постоянного голода, а также дала советы, как с ним справиться.

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Топ-5 причин частого чувства голода:

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1. Очень низкая калорийность рациона.

Если вы установили себе дефицит калорий более чем 20%, организм будет испытывать нехватку энергии. Если бензина для основного обмена веществ недостаточно, сахар в крови падает. Это провоцирует сильное чувство голода, которое сложно контролировать.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Посчитайте свою норму калорий для своих параметров и отнимите 15-20%. Так вы будете худеть и голод ощущаться не будет.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Злоупотребление простыми углеводами.

Они быстро отдают энергию. Организм не успевает ее потратить и излишки идут в запасы. Сахар резко падает - бензина снова нет, поэтому практически сразу хочется есть.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Сократить простые углеводы до 10% от суточной калорийности. Норма во всем!

Иллюстративное фото (pexels.com)

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3. Редкие приемы пищи.

Если вы допускаете большие перерывы между едой, то организму не хватает энергии до очередной дозаправки. Сахар падает и наступает сильный голод.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Распределите свою калорийность в течение дня на удобное для вас количество приемов пищи. Не обязательно есть 5 раз в день. Можно и три раза. Главное - съесть свою норму калорий в течение дня.

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4. Недостаточное количество сна.

Если организм не смог восстановиться во время ночного сна, то он включает режим спасения. Гормон стресса спасает вас - дает вам энергию из мышц и провоцирует накопление запасов, на случай очередного стресса. Именно поэтому тем, кто мало спит, чаще хочется есть.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Старайтесь ложиться спать до 23.00 и спать не менее 7 часов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Кусочничество.

У людей, которые любят хватать вкусняшки между приемами пищи, нарушается выработка гормона сытости - лептина. Его уровень снижается. Он вырабатывается при любом поступлении еды. При частой выработке лептина мозг не получает сигналы или получает запоздалые сигналы о том, что вы поели. И возникает постоянное чувство голода.

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ЧТО ДЕЛАТЬ? Перестать хватать еду между приемами пищи.

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