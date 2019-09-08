Как не отказываться от сладкого при похудении: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как худеть и лакомиться вкусненьким

Для многих людей едва ли не главной проблемой при похудении является отказ от сладкого - ведь сладкоежек довольно много. Возможно ли продолжать есть любимые вкусняшки и при этом терять вес? Нутрициолог Катя уверена, что да. Нужно его просто сократить, а не делать из этого свой дневной рацион, отметила она на своей странице в Instagram.

⠀

Запрет любимого печенья, конфет, булочки или любой другой сладости приведет к срыву. И даже ПП варианты сладостей и выпечки не помогут, потому что мозг поймет быстро, что его обманывают! И в итоге все равно захочется съесть то самое вкусное и любимое, потому что оно запретное.

⠀

Ни фруктоза, ни мед, ни ц\з мука, ни бездрожжевая продукция не помогут. И знаменитое глупое правило — сладкое только утром - тоже не поможет, если ты ешь его много или бездумно заменяешь сухофруктами или зефиром (вообще не понятно, кто сказал, что он низкокалорийный?). Да в одной зефирине содержится вся дневная норма сахара.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

ВОЗ без вреда для здоровья на похудении разрешает до 20% от своей суточной калорийности отдавать под любимые вкусняхи. Съешь ты их, впиши в свою норму и будь счастлива и спокойна. Психоэмоциональное состояние очень важно в похудении!

⠀

Не забывай про сахар. Максимальная мера 5-6 ч.л чистого сахара в сутки (до 30г). Это магазинная выпечка и сладости, все йогурты с наполнителями, шоколад, батончики и т. д. Т.е все, что содержит добавленный сахар. Не ведись на маркетинг с надписью МНОГО БЕЛКА или PROTEIN, смотри КБЖУ и состав, где зачастую белка не так уж и много, а вот сахара очень.



Иллюстративное фото (pexels.com)

"Не воспринимай похудение как пытку без сладкого и углеводов вечером или еще хуже, как голодовку! Просто считай калории, хотя бы первое время, потом привыкнешь и наизусть будешь знать КБЖУ своих любимых вкуснях, без которых жизнь тяжка. Убереги себя от срывов и угрызений совести", - подытожила диетолог.

⠀

Напомним, диетолог Инна рассказала, каким должен быть правильный завтрак.

Также диетолог Катерина Кабашная рассказала, как избежать срывов и переедания в процессе похудения.