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Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога

Новости » Красота   

Эксперт рассказала, как не навредить фигуре за праздники

Впереди маячит большой новогодний марафон, а значит, соблазн сорваться на всевозможные вкусняшки возрастает в разы. Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее научила, как эффективно избавиться от лишних кило, которые никак не хотят уходить, на своей странице в instagram поделилась полезным новогодним чек-листом.

Он поможет остаться в форме и не набрать лишнего за праздники, но при этом также весело провести время.

Не стремитесь похудеть ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ накануне важного события.

Питайтесь в своем обычном режиме. В противном случае рискуете сорваться сразу после того, как все-таки влезли в ТО САМОЕ платье.

Продумайте легкое новогоднее меню.

Кто сказал, что здоровое питание не может быть праздничным? Тем более, почти любое блюдо можно адаптировать под ПП, даже оливье.

Иллюстративное фото (pexels.com)


Ограничьте потребление спиртного.

Конечно, бокал шампанского в новогоднюю ночь никто не отменял, а вот посиделки в баре со сладкими коктейлями или банька с пивом и соленой рыбой запросто могут отразиться на вашей попе.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Составьте план действий.

Используйте каникулы для активного отдыха, побольше гуляйте, выезжайте за город. Займитесь зимними видами спорта - каток, лыжи, сноуборд. Отличный способ и калории сжечь, и удовольствие получить.

Устройте бьюти-неделю

Времени полно, кстати говоря, как и моих рецептов скрабов, масок и обертываний, которыми я регулярно делюсь. Можно с чистой совестью зависнуть в ванной и заняться уходовыми процедурами.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Ольга Усенко поделилась планом питания перед новогодней ночью.

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