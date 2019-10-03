Если лишние кило невозможно сдвинуть с места: эксперт поделилась действенной схемой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила главные ошибки худеющих

Часто после похудения до вожделенной цифры на весах остается совсем чуть-чуть, но "застрявшие" пару кило предательски никак не хотят уходить. В чем же причина и как сдвинуть вес с мертвой точки написала на странице в Instagram эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина, которая научила управлять чувством голода в процессе похудения.

Специалист рассказала об ошибках, которые часто допускаются в похудении на последнем этапе, и пояснила, что с этим делать.

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Самое частое заблуждение худеющих - сокращать углеводы. Где-то услышали, что глюкоза откладывается в жир. Но глюкоза - это в первую очередь наша энергия!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше вы урезаете углеводы, тем больше организм держится за накопленные жиры - резервный источник энергии. Он его не отдаст, даже если вы будете есть очень мало. Научится выживать на минимуме, а справляться будет за счет замедления обменных процессов.

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Чтобы организм отдал жировой запас, ему надо дать другой род энергии. Поэтому углеводами ни в коем случае нельзя пренебрегать!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Второе заблуждение - сокращать жиры, полагая, что они превращаются в жир. Это особенно опасно для послеродового периода и возраста 35+. Жиры - основной строительный материал для женских гормонов. Нет строительного материала - и организм опять же будет держаться за запасенные жиры.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать?

Наладить тренировочный режим. Он не должен состоять из 7 тренировок в неделю, но все же должен быть чуть более интенсивным, чем обычно.

Выстроить график питания. Без урезания углеводов, жиров и калорийности! Иначе вся наша борьба будет бесполезна.

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