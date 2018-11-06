Горький шоколад: диетолог рассказала о вреде и пользе популярного десерта

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Диетолог не рекомендует злоупотреблять "магазинным" шоколадом

Принято считать, что горький шоколад полезен. Например, диетологи рекомендуют употреблять его тем, кто хочет сбросить лишний вес и следит за своим здоровьем. Но так ли полезен горький шоколад, особенно аппетитные плитки, которые продаются в магазинах? На этот вопрос ответила известная диетолог Альбина Комиссарова на своей instagram-страничке.

Диетолог подтверждает, что горький шоколад содержит полезные флавоноиды (растительные полифенолы). К слову, они также содержатся в различных фруктах, овощах, чае, кофе, вине, зерновых продуктах.

"Исследования влияния флавоноидов на организм человека были проведены в разных областях (здоровье зубов, кожи, кишечника и даже профилактика рака). Есть данные, что флавоноиды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но этих данных недостаточно, чтобы делать какие-то выводы", — отмечает Альбина Комиссарова.

Однако, по словам диетолога, чтобы наблюдался настолько полезный эффект от употребления горького шоколада, он изначально "должен быть специально изготовлен с высоким содержанием флаваноидов". К сожалению, в обычных продуктовых магазинах такой шоколад не найти.

Интересно, что ранее ученые обнаружили неожиданную пользу шоколада. Употребление горького шоколада в умеренных количествах может снизить риск аритмии.

Отдавайте предпочтение шоколаду с высоким содержанием какао (фото: pixabay/dghchocolatier)

Считать ли, что в "магазинном" горьком шоколаде нет никакой пользы?

"Вероятнее всего, нет, — пишет Комиссарова. — Горький шоколад в рационе обеспечит разнообразие, поднимет настроение, но и без него можно обойтись".

Диетолог объясняет, что в любом "магазинном" шоколаде содержится большое количество сахара, от которого следовало бы отказаться. Кроме того, сахару "компанию составляют" жиры.

"Поэтому употреблять шоколад рекомендовано не каждый день и в небольших количествах: 2-3 квадратика", — рекомендует диетолог.

И все же есть некоторая польза у горького шоколада, который продается в магазинах. Во-первых, у него более насыщенный вкус. Во-вторых, по этой причине вы съедите его скорее меньше. В-третьих, все же у него буде более качественный состав, нежели у плитки шоколада с меньшим содержанием какао.

"Если вам хочется десерт, выбирайте то, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение горькому шоколаду, потому что он "полезен", — подытожила диетолог Комиссарова.

Кстати, многие любят перекусывать сладостями, в том числе и шоколадом. Однако ранее диетолог Светалана Фус подробно объяснила, как и чем следует правильно перекусывать, чтобы насытить организм и не переборщить при этом с калориями.

Кроме того, Фус рассказала, почему важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

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