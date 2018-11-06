Гіркий шоколад: дієтолог розповіла про шкоду і користь популярного десерту

Ілюстративне фото: pixabay/aleksandra85foto

Дієтолог рекомендує не зловживати "магазинним" шоколадом

Прийнято вважати, що гіркий шоколад корисний. Наприклад, дієтологи рекомендують вживати його тим, хто хоче скинути зайву вагу і стежить за своїм здоров'ям. Але чи дійсно настільки корисний гіркий шоколад, особливо апетитні плитки, які продаються у магазинах? На це питання відповіла відома дієтолог Альбіна Комісарова на своїй instagram-сторінці.

Дієтолог підтверджує, що гіркий шоколад містить корисні флавоноїди (рослинні поліфеноли). До речі, вони також містяться в різних фруктах, овочах, чаї, каві, вині, зернових продуктах.

"Дослідження впливу флавоноїдів на організм людини були проведені в різних областях (здоров'я зубів, шкіри, кишечника і навіть профілактика раку). Є дані, що флавоноїди знижують ризик серцево-судинних захворювань, але цих даних недостатньо, щоб робити якісь висновки", — зазначає Альбіна Комісарова.

Однак, за словами дієтолога, щоб спостерігався настільки корисний ефект від вживання гіркого шоколаду, він спочатку "повинен бути спеціально виготовлений з високим вмістом флаваноїдів". На жаль, у звичайних продуктових магазинах такий шоколад не знайти.

Цікаво, що раніше вчені виявили несподівану користь шоколаду. Вживання гіркого шоколаду в помірних кількостях може знизити ризик аритмії.

Віддавайте перевагу шоколаду з високим вмістом какао (фото: pixabay/dghchocolatier)

Чи слід вважати, що в "магазинному" гіркому шоколаді немає ніякої користі?

"Найімовірніше, немає, — пише Комісарова. — Гіркий шоколад в раціоні забезпечить різноманітність, підніме настрій, але і без нього можна обійтися".

Дієтолог пояснює, що в будь-якому "магазинному" шоколаді міститься велика кількість цукру, від якого слід було б відмовитися. Крім того, сахару "компанію складають" жири.

"Тому вживати шоколад рекомендовано не кожен день і в невеликих кількостях: 2-3 квадратика", — рекомендує дієтолог.

І все ж є деяка користь у гіркого шоколаду, який продається в магазинах. По-перше, у нього більш насичений смак. По-друге, з цієї причини ви з'їсте його скоріше менше. По-третє, все ж у нього буде більш якісний склад, аніж у плитці шоколаду з меншим вмістом какао.

"Якщо вам хочеться десерт, вибирайте те, що ви любите, не намагаючись віддати перевагу гіркому шоколаду, тому що він "корисний", — підсумувала дієтолог Комісарова.

До речі, багато люблять перекушувати солодощами, в тому числі і шоколадом. Проте раніше дієтолог Світлана Фус докладно пояснила, як і чим слід правильно перекушувати, щоб наситити організм і не переборщити при цьому з калоріями.

Крім того, Фус розповіла, чому важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Кави: цікаві факти (відео: РБК-Україна)