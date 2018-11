Голливудский шик: секреты красоты Скарлетт Йоханссон

Фото: Скарлетт Йоханссон (Getty Images)

Скарлетт определенно умеет себя подать и ее сексуальность передается даже через фото и видео

22 ноября талантливой актрисе и невероятной красоты девушке Скарлетт Йоханссон исполняется 34 года. Ее аппетитные формы, пухлые губы и мягкие черты лица не оставляют равнодушными никого. Есть у звезды несколько бьюти-секретов, которыми она с удовольствием делится с поклонниками, передает ELLE.

Все в образе Скарлетт отточено до мелочей: начиная от роскошных локонов и заканчивая идеальным маникюром.

1. Недавно я стала присматриваться к натуральным продуктам как альтернативным методам по уходу за кожей и пришла к выводу, что это куда более эффективное средство, чем все эти агрессивные химикаты, которые вам порекомендовал бы дерматолог.

2. Я крашу губы исключительно помадой, а кисточку использую только для коррекции контура. Так губы получаются пухлее и сексуальнее.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

3. Когда я выгляжу уставшей, а на лице появляются красные пятна, я использую лимонный сок. Если он окажется слишком едким, вы можете разбавить его водой и наноситЬ на лицо. После 5-6 таких процедур кожа выглядит свежей и сияющей. Такой способ прекрасный, потому что он натуральный.

4. Еще один компонент по уходу, который вы сможете приобрести в любом местном супермаркете – яблочный уксус. Если у вас проблемная кожа и много воспалений, это действительно выход. Уксус, правда, не очень приятно пахнет, зато по-настоящему эффективен.

5. Я обожаю долго принимать ванну, иногда добавляю туда лавандовое масло, это помогает расслабиться и успокоиться.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

6. Духи - моя страсть. Когда я не использую Dolce & Gabbana Rose The One, люблю наносить сразу несколько ароматов. Есть одна старая парфюмерия родом из Луизианы, называется - The Bourbon Street Perfume, у них имеются все необходимые цветочные ароматы, которые мне так нравится смешивать.

7. Еще одна моя страсть — маникюр и педикюр. Люди всегда замечают, в каком состоянии у тебя ногти, а особенно когда ты держишь в руках эффектный клатч или бокал шампанского, разговариваешь жестикулируя или надеваешь туфли с открытым носком. Я люблю красить ногти красным, розовым или телесным.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

8. Для увлажнения и очищения кожи, недавно открыла для себя маску из меда Manuka. Я наношу его на распаренное лицо, и смываю через 10-15 минут. После такой процедуры кожа становиться нежной, бархатистой и макияж ложится просто безупречно.

9. Рецепт красоты я унаследовала от матери: пей много воды, никогда не вставай по будильнику и никогда не кури!

