Голлівудський шик: секрети краси Скарлетт Йоханссон

Фото: Скарлетт Йоханссон (Getty Images)

Скарлетт точно вміє себе подати і її сексуальність передається навіть через фото і відео

22 листопада талановитій актрисі і неймовірної краси дівчині Скарлетт Йоханссон виповнюється 34 роки. Її апетитні форми, пухкі губи і м'які риси обличчя не залишають байдужими нікого. Є у зірки кілька б'юті-секретів, якими вона із задоволенням ділиться з шанувальниками, передає ELLE.

Все в образі Скарлетт відточено до дрібниць: починаючи від розкішних локонів і закінчуючи ідеальним манікюром.

1. Нещодавно я стала придивлятися до натуральних продуктів як альтернативних методів по догляду за шкірою і прийшла до висновку, що це куди більш ефективний засіб, що всі ці агресивні хімікати, які вам порекомендував би дерматолог.

2. Я фарбую губи виключно помадою, а пензлик використовую тільки для корекції контуру. Так губи виходять пухліше і сексуальніше.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

3. Коли я виглядаю втомленою, а на обличчі з'являються червоні плями, я використовую лимонний сік. Якщо він виявиться занадто їдким, ви можете розбавити його водою і нанести на обличчя. Після 5-6 таких процедур шкіра виглядає свіжою і сяючою. Такий спосіб прекрасний, тому що він натуральний.

4. Ще один компонент по догляду, який ви зможете придбати в будь-якому місцевому супермаркеті – яблучний оцет. Якщо у вас проблемна шкіра і багато запалень, це дійсно вихід. Оцет, правда, не дуже приємно пахне, зате по-справжньому ефективний.

5. Я обожнюю довго приймати ванну, іноді додаю туди лавандову олію, це допомагає розслабитися і заспокоїтися.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

6. Духи - моя пристрасть. Коли я не використовую Dolce & Gabbana Rose The One, люблю наносити відразу кілька ароматів. Є одна стара парфумерія родом з Луїзіани, називається - The Bourbon Street Perfume, у них є всі необхідні квіткові аромати, які мені так подобається змішувати.

7. Ще одна моя пристрасть — манікюр і педикюр. Люди завжди помічають, в якому стані у тебе нігті, а особливо коли ти тримаєш у руках ефектний клатч або келих шампанського, розмовляєш жестикулюючи або одягаєш туфлі з відкритим носком. Я люблю фарбувати нігті червоним, рожевим або тілесним.

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/scarlettjohansson.pics)

8. Для зволоження й очищення шкіри, нещодавно відкрила для себе маску з меду Manuka. Я наношу його на розпарене обличчя, і змиваю через 10-15 хвилин. Після такої процедури шкіра ставати ніжною, бархатистою і макіяж лягає просто бездоганно.

9. Рецепт краси я успадкувала від матері: пий багато води, ніколи не вставай по будильнику і ніколи не кури!

