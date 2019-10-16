Ягодицы как орех: эксперт поделилась рабочей инструкцией

С чего стоит начать тренировки для ягодичных мышц
Упругие округлые подтянутые ягодицы без целлюлита – это вполне досягаемая мечта. Попа как орех давно стала синонимом женственности и идеальной фигуры, только достичь такого эффекта можно лишь при грамотном комплексном подходе, каком именно – на своей странице в Instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина. К слову, она научила не допускать чувства голода в процессе похудения.
Специалист перечислила, кто чаще всего сталкивается с плоскими ягодицами. Она выделила несколько групп тех, кому сложно набрать мышечную массу в этой проблемной для них зоне.
Кто же обычно имеет плоские ягодицы:
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Стоит помнить, что аэробные нагрузки не дают роста мышц. Поэтому, если начали тренироваться - не буксуйте на работе с собственным весом. Если хотите упругие формы, рабочие веса нужно постоянно повышать. Не забывайте давать ягодичным отдых - не качайте их каждый день.
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А вот план действий по питанию для роста мышц:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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