Топ-10 идеальных продуктов для похудения: список диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала основу рациона для худеющих

Правильное питание – это основа похудения. Конечно, никто не отменял физическую активность, но без перестройки рациона плоды она вряд ли принесет. Здоровое меню состоит из доступных продуктов, купить которые может каждый. На чем акцентировать внимание худеющим в магазине рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко. К слову, ранее она научила рассчитывать оптимальное индивидуальное количество калорий в день.

Главное в похудении - это то, что рацион должно быть полноценным и питательным. Мы должны набирать и белки, и жиры, и углеводы. Не должно быть перекосов в разные стороны, иначе потом вес начнет возвращаться.



В наше время очень много диет: Дюкан, кето, на кефире, на яблоках, без жиров и т.д. Но ни одна диета не говорит о здоровье, все они направлены на косметику тела. А нужно фокусироваться на причинах, чтобы раз и навсегда убрать проблему лишнего веса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-10 продуктов для похудения:

гречка

курка

яйца

яблоки

рыба нежирных сортов

огурцы

брокколи

рис нешлифованный

оливковое масло

телятина

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перечисленные продукты - это те продукты, которые стоят на страже каждого худеющего.

Не знаешь с чего начать, начни выстраивать свой рацион из этих продуктов. Это то самое простое правильное питание, с которого начинается все.

Ранее диетолог Альбина Комиссаров назвала топ-10 распространенных ошибоктех, кто хочет сбросить вес.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина дала рекомендации, как правильно худеть в повседневной жизни.⠀