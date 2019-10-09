ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-10 идеальных продуктов для похудения: список диетолога

Lite » Еда 09.10.2019 - 13:26
Топ-10 идеальных продуктов для похудения: список диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала основу рациона для худеющих

Правильное питание – это основа похудения. Конечно, никто не отменял физическую активность, но без перестройки рациона плоды она вряд ли принесет. Здоровое меню состоит из доступных продуктов, купить которые может каждый. На чем акцентировать внимание худеющим в магазине рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко. К слову, ранее она научила рассчитывать оптимальное индивидуальное количество калорий в день.

Главное в похудении - это то, что рацион должно быть полноценным и питательным. Мы должны набирать и белки, и жиры, и углеводы. Не должно быть перекосов в разные стороны, иначе потом вес начнет возвращаться.

В наше время очень много диет: Дюкан, кето, на кефире, на яблоках, без жиров и т.д. Но ни одна диета не говорит о здоровье, все они направлены на косметику тела. А нужно фокусироваться на причинах, чтобы раз и навсегда убрать проблему лишнего веса.

Топ-10 идеальных продуктов для похудения: список диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-10 продуктов для похудения:

  • гречка
  • курка
  • яйца
  • яблоки
  • рыба нежирных сортов
  • огурцы
  • брокколи
  • рис нешлифованный
  • оливковое масло
  • телятина

Топ-10 идеальных продуктов для похудения: список диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Перечисленные продукты - это те продукты, которые стоят на страже каждого худеющего.
Не знаешь с чего начать, начни выстраивать свой рацион из этих продуктов. Это то самое простое правильное питание, с которого начинается все.

Ранее диетолог Альбина Комиссаров назвала топ-10 распространенных ошибоктех, кто хочет сбросить вес.

Напомним, что диетолог Наталья Кошкина дала рекомендации, как правильно худеть в повседневной жизни.

Как не поправляться в холодное время года: 5 правил Диетолог назвала топ-7 продуктов, которые ужасно влияют на кожу
Новости Украины правильное питаниепохудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь