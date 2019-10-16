Сідниці як горіх: експерт поділилася робочою інструкцією

Пружні округлі підтягнуті сідниці без целюліту – це цілком досяжна мрія. Попа як горіх давно стала синонімом жіночності і ідеальної фігури, тільки досягти такого ефекту можна лише при грамотному комплексному підході, якому саме – на своїй сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, вона навчила не допускати відчуття голоду в процесі схуднення.

Фахівець перерахувала, хто найчастіше стикається з плоскими сідницями. Вона виділила кілька груп тих, кому складно набрати м'язову масу в цій проблемній для них зоні.

Хто ж зазвичай має плоскі сідниці:

Ілюстративне фото (pexels.com)

ектоморфи - худі від природи, їдять багато, але сідниці не ростуть

любительки довгих кардіо - тренуєш тіло на витривалість бігом? Так чергуй з силовими

ті, хто спалив зайвий жир, але забув про збереження м'язової маси. Результат - жиру немає, але і апетитних сідниць теж

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Варто пам'ятати, що аеробні навантаження не дають росту м'язів. Тому, якщо почали тренуватися - не буксуйте на роботі з власною вагою. Якщо хочете пружні форми, робочі ваги потрібно постійно підвищувати. Не забувайте давати сідничним відпочинок - не качайте їх кожен день.

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А ось план дій з харчування для росту м'язів:

Ілюстративне фото (pexels.com)

при розрахунку КБЖВ до поточної ваги додаємо +5 кг

профіцит калорій (плюс до обміну речовин і витраті на тренування). Для дівчат рекомендую починати з +300 ккал. Для хлопців - з +500 ккал.

білки - 1,5 г на 1 кг ваги

вуглеводи - 5-6 г на 1 кг ваги

жири - 1-1,1 г на 1 кг ваги

Ілюстративне фото (pexels.com)

максимальну увагу чистоті живлення = пріоритет складним вуглеводам, інакше ви будете набирати не м'язи, а жир.

грамотний тренінг. Не буде достатньої травмування м'язової тканини - не буде зростання, зате відмінно набиратися знову-таки жир.

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