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Гладкие и шелковистые: простое и бюджетное средство для восстановления волос

Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт озвучила рецепт народного средства для улучшения состояния волос

Красивые, гладкие и шелковистые волосы – это мечта и гордость любой девушки. Восстановить поврежденные локоны и вернуть им силу и здоровье сможет простое и бюджетное средство – рисовая вода. О том, как ее приготовить рассказала в Instagram владельца собственной марки косметических средств , бьюти-блогер Ирина Шарк.

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Эта вода излюбленное средство ухода в Китае, вы уже догадались об ингредиентах?!
Конечно, рис. Рисовая вода поможет восстановить даже самые поврежденные волосы. Рецепт простой, бюджетный и подходит абсолютно всем!

Нам понадобится:
1 стакан риса
1 литр воды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И все! Удивительно просто. Теперь процесс! Вариантов приготовления много, но блогер предлаагает проверенный ей: промываем рис, пересыпаем в стеклянную банку с крышкой и заливаем чистой, фильтрованной водой.
Процеживаем. Оставляем только рисовую воду без риса для брожения на 2 дня при комнатной температуре в темном месте.
Когда появится кисловатый запах, вода готова. Убираем в холодильник и используем на протяжении недели после каждого мытья волос. На волосах может остаться не резкий запах, который уходит после последующего мытья.

Также Ирина предложила использовать рисовую воду и для умывания.

Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи и арбуза.

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