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Гладкі і шовковисті: просте і бюджетне засіб для відновлення волосся

Автор: Ольвія Агаркова

Експерт озвучила рецепт народного засобу для поліпшення стану волосся

Красиві, гладкі і шовковисте волосся – це мрія і гордість будь-якої дівчини. Відновити пошкоджені локони і повернути їм силу і здоров'я зможе просте і бюджетне засіб – рисова вода. Про те, як її приготувати розповіла в Instagram власника власної марки косметичних засобів, б'юті-блогер Ірина Шарк.

Ця вода улюблене засіб догляду в Китаї, ви вже здогадалися про інгредієнтах?!
Звичайно, рис. Рисова вода допоможе відновити навіть самі пошкоджене волосся. Рецепт простий, бюджетний і підходить абсолютно всім!

Нам знадобиться:
1 склянку рису
1 літр води

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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І все! Дивно просто. Тепер процес! Варіантів приготування багато, але блогер предлаагает перевірений їй: промиваємо рис, пересипаємо в скляну банку з кришкою і заливаємо чистою, фільтрованої водою.

Проціджуємо. Ми залишаємо тільки рисову воду без рису для бродіння на 2 дні при кімнатній температурі в темному місці.

Коли з'явиться кислуватий запах, вода готова. Прибираємо в холодильник і використовуємо протягом тижня після кожного миття волосся. На волоссі може залишитися не різкий запах, який йде після подальшого миття.

Також Ірина запропонувала використовувати рисову воду і для вмивання.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер розповіла рецепт маски для підтягнутою і гладкою шкіри і кавуна.

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