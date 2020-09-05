Не надо так: что никогда нельзя делать с волосами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нередко наши старания оборачиваются против нас самих

Красивые волосы требуют тщательного ухода, но недостаточные знания зачастую приводят к ошибкам, которые могут им навредить. Бьюти-блогер Наталья перечислила распространенные ошибки, которых следует избегать, чтобы ваши локоны были здоровыми и красивыми.

Что никогда нельзя делать с волосами:

Долго их не мыть! Хотите перхоть? Забивание пор кожи головы и ещё более быстрое их загрязнение? Не мойте голову долго!

Использовать бальзам на 10 секунд! Средство не успеет сработать если вы его нанесли и тут же смыли, выдержать нужно хотя бы 3-5 минут

Наносить шампунь на всю длину, особенно если жирные корни и сухие концы. Если ваш шампунь предназначен для жирных волос (а подбираем мы его под тип кожи головы), не нужно тереть им кончики на в последний раз, он только ещё сильнее иссушит их!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Стричь концы каждый месяц! В этом просто нет необходимости, подравнивать концы каждый месяц!

Очень небрежно обращаться с мокрыми волосами! Многие трут полотенцем свои волосы, запутывая их ещё больше, а после берут расчёску и «дерут» всю запутанную прелесть, не надо так

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При сухости и тусклости идти в салон и красить или высветлять все это дело! Если вам кажется,что пора сменить имидж, потому что ваши волосы очень сухие и безжизненные, вы решаетесь на окраску и новый образ, только вот усугубить все это дело будет гораздо быстрее благодаря именно окраске! Для начала возьмитесь за восстановление волос

Иллюстративное фото (pexels.com)

Всегда использовать один и тот же шампунь. Сегодня ваши волосы нуждаются в питании, а завтра в укреплении, а сегодня в объёме, используйте средства под «хотение» ваших волос! Не утяжеляйте их питательными шампунями и не иссушите глиняными!

Забывать об уходе после химических процедур! Никогда не нужно оставлять свои волосы после завивок, окрасок и других «сильных» процедур!

Слишком туго затягивать резинку! Да,безусловно, высокие, тугие хвосты сейчас в моде, но хотя бы дома дайте своим волосам свободы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова поделилась своими секретами ухода за волосами.