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Для гладкой и подтянутой кожи: натуральная маска для лица из арбуза

Воскресенье 30 августа 2020 08:33
Для гладкой и подтянутой кожи: натуральная маска для лица из арбуза
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эта маска обладает омолаживающим действием и глубоко очищает

С удовольствием наслаждаемся августовским лакомством и делаем кожу лица гладкой и подтянутой! Натуральные маски из арбуза для лица - здоровье и красота вашей кожи. Бьюти-блогер Марина на своей страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом простой и эффективной маски.

Эффект масок с арбузом в домашних условиях: увлажняют, придают упругость, гладкость, разглаживают морщины, обладают омолаживающим действием, глубоко очищают, отлично тонизируют, подходят для всех типов кожи, позволяют сэкономить денежные средства и добиться положительного результата.

Арбуз содержит фруктозу, глюкозу, сахарозу, клетчатку, витамины В1, В2, РР, магний, марганец, железо. Благодаря насыщенному витаминами составу арбузные маски чудесным образом преображают кожу лица.

Арбуз состоит на 90% из воды, такое свойство позволяет глубоко увлажнить кожу и увеличить выработку коллагеновых волокон.

Для гладкой и подтянутой кожи: натуральная маска для лица из арбуза
Иллюстративное фото (pexels.com)

Регулярное употребление ягоды в пищу очищает организм от токсинов, придает коже свежесть и молодость.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • 2 ст. л. арбузной мякоти.
  • 1 ст.л. сметаны.
  • 1 ч. л. овсяной муки.


Все компоненты перемешать до однородной массы, маску нанести на всё лицо, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимое уходовое средство.

Арбузные пластинки можно использовать в чистом виде вместо патчей, что даст в свою очередь увлажнение, омоложение кожи вокруг глаз.

Для гладкой и подтянутой кожи: натуральная маска для лица из арбуза
Иллюстративное фото (pexels.com)

Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, что ранее бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась рецептом действенной домашней маски-пленки от черных точек.

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