Форма в норме: Бритни Спирс демонстрирует безупречную фигуру и безудержное счастье

Бритни Спирс, которая на днях поставила на место папарацци, специально добавившие ей лишние килограммы, решила закрепить результат. Она опубликовала серию снимков из Майами, где сейчас отдыхает со своим любимым – 25-летним Сэмом Асгари. На фото она позирует в ярко-желтом топе на одно плечо и крошечных черных бикини. Дополняют летний образ бейсболка, очки-авиаторы и подвески. Бойфренд же позирует только в красных плавках.

Бритни и Сэм наслаждаются отдыхом (фото: instagram.com/britneyspears)

Влюбленные показали себя в разных ракурсах, как бы желая еще раз подчеркнуть – они оба находятся в превосходной физической форме, а к тому же безмерно счастливы. "Майами с mi amor", – написала Бритни на своей странице. "305 с моей львицей", – парировал ей Сэм.

Пара обожает спорт (фото: instagram.com/britneyspears)

Активная аудитория Бритни тут же отреагировала:

Мы поняли, что ты худая, теперь ты можешь дышать

Первая картинка моя любимая

Я так рада за свою худышку, ты просто как игла

Назовите следующий альбом «Королева иголок»

Иглы сидя, иглы лежа, иглы стоя

Любовь моя, с таким мальчиком тебе больше ничего не надо доказывать!! P.s. Ты выглядишь замечательно

Он вкусный! И ты тоже

Она красавица, она грация, она лучше всех нас

Люблю видеть тебя счастливой

Боже мой, он великолепен! Молодец, девушка

Майами-Бич Барби и Кен теперь доступны в магазине рядом с вами!

Бритни пережила кризис и намерена отстаивать себя (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, Бритни в последнее время пережила нелегкий период, который чуть не стоит ей психического здоровья. Но благодаря поддержке бойфренда она пришла в норму и по-настоящему взялась за себя. Так, они с Сэмом обожают спорт и периодически демонстрируют подписчикам не только результаты своей физической подготовки, но и ролики. К примеру, недавно Бритни показала целую серию упражнений и асан из йоги. Поэтому, видимо, ее так и возмутили "толстые" фото, попавшие в сеть.