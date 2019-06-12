Форма в норме: Бритни Спирс демонстрирует безупречную фигуру и безудержное счастье

37-летняя звезда еще раз доказала, что с фигурой и личной жизнью у нее все отлично
Бритни Спирс, которая на днях поставила на место папарацци, специально добавившие ей лишние килограммы, решила закрепить результат. Она опубликовала серию снимков из Майами, где сейчас отдыхает со своим любимым – 25-летним Сэмом Асгари. На фото она позирует в ярко-желтом топе на одно плечо и крошечных черных бикини. Дополняют летний образ бейсболка, очки-авиаторы и подвески. Бойфренд же позирует только в красных плавках.
Влюбленные показали себя в разных ракурсах, как бы желая еще раз подчеркнуть – они оба находятся в превосходной физической форме, а к тому же безмерно счастливы. "Майами с mi amor", – написала Бритни на своей странице. "305 с моей львицей", – парировал ей Сэм.
Активная аудитория Бритни тут же отреагировала:
Напомним, Бритни в последнее время пережила нелегкий период, который чуть не стоит ей психического здоровья. Но благодаря поддержке бойфренда она пришла в норму и по-настоящему взялась за себя. Так, они с Сэмом обожают спорт и периодически демонстрируют подписчикам не только результаты своей физической подготовки, но и ролики. К примеру, недавно Бритни показала целую серию упражнений и асан из йоги. Поэтому, видимо, ее так и возмутили "толстые" фото, попавшие в сеть.