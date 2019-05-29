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Спортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальнике

Lite » Мода 29.05.2019 - 19:29
Спортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальнике
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя звезда возвращается к привычному режиму

Бритни Спирс за последние месяцы пережила тяжелый период: болезнь отца, которая сказалась на ее собственном психическом здоровье, госпитализация,  депрессия… Но похоже, девушка потихоньку возвращается к привычной жизни. За последние несколько дней певица выставила у себя на странице массу фото, показывающих, что она намерена вернуться в строй. И причем сделать с наилучшей физической формой. Так, она опубликовала видео, где показывает тренировку. "К лету готова", – написала знаменитость.

Спортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальникеСпортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальнике

Брирни Спирс уопрно работает над своим телом (фото: instagram.com/britneyspears)

Приседания, скручивания, упражнения с гантелями – вот секрет ее безупречной фигуры, которую она подчеркнула коротким топом кислотного оттенка и мини-шортами. К слову, на предыдущем видео она также показала занятие йогой, а заодно – свою невероятную пластику и шикарную растяжку.

Спортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальникеБритни Спирс наслаждается заслуженным отдыхом (фото: instagram.com/britneyspears)

А буквально несколько часов назад звезда выставила еще одно фото, где она отдыхает после заслуженной активности. Бритни позирурет в бассейне на огромном надувном павлине. Но даже он не затмил ее красоту, которую полной мерой продемонстрировало черно-белое бикини тигровой расцветки, благодаря которому кубики пресса, тонкая талия и стройные ноги стали выделяться еще сильнее.

  • Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить
  • Тело... Это прекрасное тело
  • Наслаждайся жизнью!
  • Слава Богу, это только слухи, что ты в худшем виде…
  • Наша королева официально начала сезон надувных лебедей
  • Нет более красивой певицы!
  • Замечательный кадр
  • Такая худая, о боже
  • Совершенство без каких-либо дефектов
  • Женщина! Сегодня ты та, кто ты есть! Мне нравится видеть эту красоту  
  • Благословила нас всем этим контентом!!!!

Спортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальникеСпортивная форма и позитивный настрой: Бритни Спирс порадовала поклонников жарким фото в купальникеПевица и ее возлюбленный (фото: instagram.com/britneyspears)

Нужно отметить, что Бритни действительно давно не выглядела такой стройной, подтянутой и счастливой. Может, причина кроется и в личной жизни. Так, она весьма счастлива в отношениях с Сэмом Асгари. Фото с возлюбленным она то и дело публикует в личном микроблоге.

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