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Вот это растяжка! Бритни Спирс показала комплекс упражнений для идеального тела

Lite » Мода 30.05.2019 - 19:30
Вот это растяжка! Бритни Спирс показала комплекс упражнений для идеального тела
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя певица вдохновляет подписчиков на занятия спортом

Бритни Спирс, которая на днях показала роскошную фигуру в соблазнительном бикини, не устает впечатлять поклонников. Знаменитая певиц и, к слову, мама двоих детей, регулярно показывает целые комплексы силовых упражнений.

Вот это растяжка! Бритни Спирс показала комплекс упражнений для идеального телаБритни Спирс радует поклонников цветущим внешним видом и спортивной формой (Фото: instagram.com/britneyspears)

А несколько часов продемонстрировала элементы йоги. Ролик состоит из серии асан, в которых Бритни показала не только подтянутые ноги, стальной пресс и подкачанные руки, но и невероятную гибкость и растяжку. В перерывах Спирс также выполняет простые, но действенные упражнения: махи ногами, приседания и серию волнообразных движений для спины.  

https://www.instagram.com/p/ByDhw9IAERJ/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Бритни Спирс поделилась новым видео с упражнениями (видео: instagram.com/britneyspears)

Чтобы максимально подчеркнуть свою красоту и сексуальность, 37-летняя звезда примерила белый топ, ультракороткие красные шорты и розовые кроссовки. Поклонники, которые радуются, что их звезда наконец вернулась в форму, не устают комментировать и хвалить ее.

  • О боже, у меня пропал аппетит
  • Тело богини
  • Приглашение на фитнес
  • Королева гибкости
  • Спасибо за мотивацию, королева!
  • Очень понятные упражнения
  • Я так счастлив, что ты стала постить фото и видео ежедневно
  • Лайфстайл богатых и знаменитых
  • Могла бы ты, пожалуйста, постить такие видео ежедневно?
  • Ты лучший поп-артист и пример для всех!
  • Твоя растяжка – это что-то удивительное

Вот это растяжка! Бритни Спирс показала комплекс упражнений для идеального телаПевица любит вдохновлять поклонников своими занятиями (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, Бритни также много внимания уделяет своему питанию. И стоит отметить, что девушка периодически постит свежие салаты, фрукты и овощи. А вот вредностей вроде гамбургеров или картошки фри на ее странице не найти. В интервью она призналась, что именно грамотно составленное меню и физическая активность в свое время помогли ей сбросить лишние килограммы. К тому же такой режим, безусловно, влияет и на внутренний настрой. И судя по тому, что Бринти вдохновлена и наконец после всех волнений, выпавших на ее долю, выглядит счастливой, она на верном пути.

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