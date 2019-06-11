Худая, как игла: Бритни Спирс публично защитила свою фигуру

37-летняя певица вывела папарацци на чистую воду.
Бритни Спирс, которая буквально превратила свой микроблог в фитнес-аккаунт, постоянно радует поклонников подтянутой фигурой и мотивирует на спортивные подвиги. Она регулярно выкладывает фото и видео с тренировок, а затем как результат – кадры с пляжа. Тем не менее, недавно в сеть попало фото, где Бритни совсем не такая стройная. И певица не стала молчать.
Бритни Спирс возмутилась фейковыми фото в сети (видео: instagram.com/britneyspears)
Несколько часов назад она поделилась постом, где в коротком ролике демонстрирует свою фигуру в коротком топе и джинсах и спрашивает: "Ну что – я отличаюсь от себя вчерашней?". Также она добавила фото, где ее формы явно более пышные.
Фейковое фото Бритни, которе попало в сеть (фото: instagram.com/britneyspears)
Пост она сопроводила эмоциональной подписью: "Люди всегда говорят, что люди или знаменитости обманывают своими изображениями, но никогда не подвергают сомнению папарацци, в то время как они продают ваши фотографии, которые они испортили! Все это было сделано за те же 17 часов!".
Бритн настаивает: она такая же стройная, какой себя показывает (фото: instagram.com/britneyspears)
Многочисленные поклонники тут же принялись бурно обсуждать тему. Большинство из них сошлись во мнении, что выглядит певица потрясающе в любом виде, но все же фейковые кадры – это уже слишком.
Певица наслаждается отдыхом в компании своего возлюбленного (фото: instagram.com/britneyspears)
Напомним, недавно Бритни со своим бойфрендом – 25-летним возлюбленным Сэмом Агари – отправилась на отдых в Майами. Счастливые влюбленные наслаждаются солнцем и океаном, а также делятся с поклонниками видео.