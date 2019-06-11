Худая, как игла: Бритни Спирс публично защитила свою фигуру

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

37-летняя певица вывела папарацци на чистую воду.

Бритни Спирс, которая буквально превратила свой микроблог в фитнес-аккаунт, постоянно радует поклонников подтянутой фигурой и мотивирует на спортивные подвиги. Она регулярно выкладывает фото и видео с тренировок, а затем как результат – кадры с пляжа. Тем не менее, недавно в сеть попало фото, где Бритни совсем не такая стройная. И певица не стала молчать.

Бритни Спирс возмутилась фейковыми фото в сети (видео: instagram.com/britneyspears)

Несколько часов назад она поделилась постом, где в коротком ролике демонстрирует свою фигуру в коротком топе и джинсах и спрашивает: "Ну что – я отличаюсь от себя вчерашней?". Также она добавила фото, где ее формы явно более пышные.

Фейковое фото Бритни, которе попало в сеть (фото: instagram.com/britneyspears)

Пост она сопроводила эмоциональной подписью: "Люди всегда говорят, что люди или знаменитости обманывают своими изображениями, но никогда не подвергают сомнению папарацци, в то время как они продают ваши фотографии, которые они испортили! Все это было сделано за те же 17 часов!".

Бритн настаивает: она такая же стройная, какой себя показывает (фото: instagram.com/britneyspears)

Многочисленные поклонники тут же принялись бурно обсуждать тему. Большинство из них сошлись во мнении, что выглядит певица потрясающе в любом виде, но все же фейковые кадры – это уже слишком.

Не то чтобы это имело значение, потому что твоя красавица, несмотря ни на что... НО... Посмотри на перила лодки, где она встречается у твоих ног... Полностью отредактирована. Жаль, что вам приходится иметь дело с этим...

Она слишком большая, теперь она худая, как игла

Ты лучшая

Да! Мы любим тебя, королева!!! Она худая, как игла!

Ты прекрасно выглядишь всегда, детка. Пожалуйста, не читайте ничего, что они вам публикуют…

Кого волнует, что кто-нибудь еще думает??? Живи своей жизнью

Выглядишь тощей, как иголка, мисс Бритни!

Дорогая Бритни, твои настоящие поклонники не заботятся о том, как ты выглядишь физически – нам нравится твой милый дух, мы знаем твое настоящее сердце, и это все, что имеет значение

Певица наслаждается отдыхом в компании своего возлюбленного (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, недавно Бритни со своим бойфрендом – 25-летним возлюбленным Сэмом Агари – отправилась на отдых в Майами. Счастливые влюбленные наслаждаются солнцем и океаном, а также делятся с поклонниками видео.