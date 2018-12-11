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Фитнес-тренер рассказала, что нужно есть после тренировки для красивых мышц

Lite » Красота и Здоровье 11.12.2018 - 20:37
Фитнес-тренер рассказала, что нужно есть после тренировки для красивых мышц
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Тренер объяснила, почему рацион питания после спорта очень важен

Известный американский фитнес-тренер Ребекка Гаан рассказала, что нужно обязатель включить в рацион питания после физических тренировок. Об этом она сообщила в своем комментарии для издания Popsugar.

Ребекка Гаан объяснила, что после физических тренировок нужно обязательно поесть, чтобы начать процесс восстановления мышц. Самое оптимальное время для перекуса – через 30 минут после тренировки. В первую очередь пища должна содержать белок, при чем важно, чтобы он был полноценным.

"Чем ближе белок к человеческим тканям, тем легче организму восстановить мышцы. Поэтому идеальны курица, рыба, нежирная говядина и яйца: 60 г белка для женщины и 120 г белка для мужчины", – объяснила тренер.

Фитнес-тренер рассказала, что нужно есть после тренировки для красивых мышц

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Она отметила, что отказ от пищи после физической нагрузки может негативно сказаться на организме, так как уровень глюкозы в крови резко понижается и это может спровоцировать плохое самочувствие и головокружение. Как вариант, Гаан, предлагает съесть банан с ореховым маслом, чтобы компенсировать низкий уровень сахара в крови.

Также фитнес-тренер отмечает, что отказ от еды после тренировки может ухудшить эффект от физических упражнений, так как мышцы не получат достаточно питательных веществ, а это помешает их восстановлению.

"Сразу после тренировки я рекомендую простые углеводы в сочетании с высоким содержанием биодоступного белка. Затем нужно устроить еще один хорошо сбалансированный прием пищи в течение двух-четырех часов после тренировки для оптимального усвоения питательных веществ", – отметила Гаан.

Она отметила, что для перекуса подойдет сывороточный протеин, смешанный с молоком или соком, банан с арахисовым маслом и яйцом вкрутую. А вот для полноценного приема пищи тренер рекомендует продукты, которые богаты белками, жирами и углеводами из всех основных групп продуктов питания.

Углеводы содержатся в батате, шоколадном молоке, киноа, фруктах, рисе, овсянке, картофеле, макаронных изделиях, темно-зеленых листовых овощах.

Белки содержатся в яйцах, греческом йогурте, твороге, лососе, курице, протеиновых батончиках, тунце.

Жиры есть в авокадо, орешках без сахара и соли, в миксах сухофруктов и орехов и ореховых маслах.

Напомним, ранее мы писали о том, что назван фрукт, который помогает оставаться молодой и красивой.

А также рассказывали о том, что названы продукты, богатые кальцием.

Видео: РБК-Украина

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