Фитнес-тренер рассказала, что нужно есть после тренировки для красивых мышц

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Тренер объяснила, почему рацион питания после спорта очень важен

Известный американский фитнес-тренер Ребекка Гаан рассказала, что нужно обязатель включить в рацион питания после физических тренировок. Об этом она сообщила в своем комментарии для издания Popsugar.

Ребекка Гаан объяснила, что после физических тренировок нужно обязательно поесть, чтобы начать процесс восстановления мышц. Самое оптимальное время для перекуса – через 30 минут после тренировки. В первую очередь пища должна содержать белок, при чем важно, чтобы он был полноценным.

"Чем ближе белок к человеческим тканям, тем легче организму восстановить мышцы. Поэтому идеальны курица, рыба, нежирная говядина и яйца: 60 г белка для женщины и 120 г белка для мужчины", – объяснила тренер.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Она отметила, что отказ от пищи после физической нагрузки может негативно сказаться на организме, так как уровень глюкозы в крови резко понижается и это может спровоцировать плохое самочувствие и головокружение. Как вариант, Гаан, предлагает съесть банан с ореховым маслом, чтобы компенсировать низкий уровень сахара в крови.

Также фитнес-тренер отмечает, что отказ от еды после тренировки может ухудшить эффект от физических упражнений, так как мышцы не получат достаточно питательных веществ, а это помешает их восстановлению.

"Сразу после тренировки я рекомендую простые углеводы в сочетании с высоким содержанием биодоступного белка. Затем нужно устроить еще один хорошо сбалансированный прием пищи в течение двух-четырех часов после тренировки для оптимального усвоения питательных веществ", – отметила Гаан.

Она отметила, что для перекуса подойдет сывороточный протеин, смешанный с молоком или соком, банан с арахисовым маслом и яйцом вкрутую. А вот для полноценного приема пищи тренер рекомендует продукты, которые богаты белками, жирами и углеводами из всех основных групп продуктов питания.

Углеводы содержатся в батате, шоколадном молоке, киноа, фруктах, рисе, овсянке, картофеле, макаронных изделиях, темно-зеленых листовых овощах.

Белки содержатся в яйцах, греческом йогурте, твороге, лососе, курице, протеиновых батончиках, тунце.

Жиры есть в авокадо, орешках без сахара и соли, в миксах сухофруктов и орехов и ореховых маслах.

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Видео: РБК-Украина