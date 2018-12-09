Не только молоко: названы продукты, богатые кальцием

Фото: Канапе с лососем (pixabay.com)

В день человеку необходимо от 1000 до 1200 мг кальция

Ни для кого не секрет, что недостаток кальция в организме приводит к серьезным последствиям. Из-за его нехватки становятся хрупкими кости, портятся зубы. Диетологи назвали продукты, в которых кальция содержится не меньше, чем в молоке. Американский диетолог Брижит Цейтлин отметил, что чем старше человек - тем больше ему необходимо кальция в организме, пишет nv.ua.

"Этот элемент предотвращает развитие остеопороза – заболевания, ведущего к повышенной ломкости костей", - сообщил Цейтлинг.

Кальций очень важен для правильной работы мышц, а также регулирования нервных импульсов и сердечно-сосудистой системы. По мнению диетологов, суточная норма потребления кальция должна составлять от 1000 до 1200 мг. Отметим, что в стакане молока содержится около 300 мг кальция.

Продукты с большим содержанием кальция:

Сыр тофу.

Этот сыр идеален для вегетарианцев, но не только Попробуйте добавить несколько кусочков в салат, он станет еще более вкусным.

Лосось.

Эта рыба не только незаменимый источник жиров Омега-3, но также в 200 г свежего лосося содержится 400 мг кальция.

Сардины.

В средиземноморской рыбе много витамина D, помимо кальция и полезных жиров.

Нут.

Растителный белок, богатый клетчаткой.

Сыр рикотта.

Итальянский сыр, который советуют употреблять с фруктами.

Напомним, что диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении/

Мы также писали о том, какие 4 продукта необходимы организму в морозный сезон.