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Фітнес-тренер розповіла, що потрібно їсти після тренування для красивих м'язів

Lite » Краса і здоров'я 11.12.2018 - 20:37
Фітнес-тренер розповіла, що потрібно їсти після тренування для красивих м'язів
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Тренер пояснила, чому раціон харчування після спорту дуже важливий

Відомий американський фітнес-тренер Ребекка Гаан розповіла, що потрібно обов'язково включити в раціон харчування після фізичних тренувань. Про це вона повідомила у своєму коментарі для видання Popsugar.

Ребекка Гаан пояснила, що після фізичних тренувань слід обов'язково поїсти, щоб почати процес відновлення м'язів. Найбільш оптимальний час для перекусу – через 30 хвилин після тренування. В першу чергу їжа повинна містити білок, при чому важливо, щоб він був повноцінним.

"Чим ближче білок до людських тканин, тим легше організму відновити м'язи. Тому ідеальні курка, риба, нежирна яловичина і яйця: 60 г білка для жінки і 120 г білка для чоловіка", – пояснила тренер.

Фітнес-тренер розповіла, що потрібно їсти після тренування для красивих м'язів

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Вона зазначила, що відмова від їжі після фізичного навантаження може негативно позначитися на організмі, так як рівень глюкози в крові різко знижується і це може спровокувати погане самопочуття та запаморочення. Як варіант, Гаан, пропонує з'їсти банан з горіховим маслом, щоб компенсувати низький рівень цукру в крові.

Також фітнес-тренер зазначає, що відмова від їжі після тренування може погіршити ефект від фізичних вправ, так як м'язи не отримають достатньо поживних речовин, а це перешкодить їх відновленню.

"Відразу після тренування я рекомендую прості вуглеводи в поєднанні з високим вмістом біодоступного білка. Потім потрібно влаштувати ще один добре збалансований прийом їжі протягом двох-чотирьох годин після тренування для оптимального засвоєння поживних речовин", – зазначила Гаан.

Вона зазначила, що для перекусу підійде сироватковий протеїн, змішаний з молоком або соком, банан з арахісовим маслом і яйцем. А от для повноцінного прийому їжі тренер рекомендує продукти, які багаті білками, жирами і вуглеводами з усіх основних груп продуктів харчування.

Вуглеводи містяться в бататі, шоколадному молоці, кіноа, фрукти, рисі, вівсянці, картоплі, макаронних виробах, темно-зелених листових овочах.

Білки містяться в яйцях, грецькому йогурті, сирі, лососеві, курці, протеїнових батончиках, тунці.

Жири є в авокадо, горішках без цукру і солі, в міксах сухофруктів і горіхів і горіхових маслах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий фрукт, який допомагає залишатися молодою і красивою.

А також розповідали про те, що названо продукти, багаті кальцієм.

Відео: РБК-Україна

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