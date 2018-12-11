Фітнес-тренер розповіла, що потрібно їсти після тренування для красивих м'язів

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Тренер пояснила, чому раціон харчування після спорту дуже важливий

Відомий американський фітнес-тренер Ребекка Гаан розповіла, що потрібно обов'язково включити в раціон харчування після фізичних тренувань. Про це вона повідомила у своєму коментарі для видання Popsugar.

Ребекка Гаан пояснила, що після фізичних тренувань слід обов'язково поїсти, щоб почати процес відновлення м'язів. Найбільш оптимальний час для перекусу – через 30 хвилин після тренування. В першу чергу їжа повинна містити білок, при чому важливо, щоб він був повноцінним.

"Чим ближче білок до людських тканин, тим легше організму відновити м'язи. Тому ідеальні курка, риба, нежирна яловичина і яйця: 60 г білка для жінки і 120 г білка для чоловіка", – пояснила тренер.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Вона зазначила, що відмова від їжі після фізичного навантаження може негативно позначитися на організмі, так як рівень глюкози в крові різко знижується і це може спровокувати погане самопочуття та запаморочення. Як варіант, Гаан, пропонує з'їсти банан з горіховим маслом, щоб компенсувати низький рівень цукру в крові.

Також фітнес-тренер зазначає, що відмова від їжі після тренування може погіршити ефект від фізичних вправ, так як м'язи не отримають достатньо поживних речовин, а це перешкодить їх відновленню.

"Відразу після тренування я рекомендую прості вуглеводи в поєднанні з високим вмістом біодоступного білка. Потім потрібно влаштувати ще один добре збалансований прийом їжі протягом двох-чотирьох годин після тренування для оптимального засвоєння поживних речовин", – зазначила Гаан.

Вона зазначила, що для перекусу підійде сироватковий протеїн, змішаний з молоком або соком, банан з арахісовим маслом і яйцем. А от для повноцінного прийому їжі тренер рекомендує продукти, які багаті білками, жирами і вуглеводами з усіх основних груп продуктів харчування.

Вуглеводи містяться в бататі, шоколадному молоці, кіноа, фрукти, рисі, вівсянці, картоплі, макаронних виробах, темно-зелених листових овочах.

Білки містяться в яйцях, грецькому йогурті, сирі, лососеві, курці, протеїнових батончиках, тунці.

Жири є в авокадо, горішках без цукру і солі, в міксах сухофруктів і горіхів і горіхових маслах.

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Відео: РБК-Україна