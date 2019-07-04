Фитнес-тренер объяснила, почему низ живота хуже поддается похудению, и что с этим делать

Анита Луценко обратила внимание на очень распространенную проблему, с которой сталкиваются многие во время похудения. Так, даже во время активных тренировок и правильного режима питания бывает сложно убрать лишнее с нижней части живота. Выяснилось, что это действительно очень распространенная ситуация. И фитнес-тренер поспешила детально объяснить, в чем причина, и как с этим бороться.

Первым делом Анита подчеркнула, что для женской физиологии немного жира в нижней части живота – это нормально.

"Для начала уточню, качая пресс, вы качаете всю прямую мышцу живота (она сплошная от лобка до грудины), а не ее верх или низ. И для женщины немного жирка в нижней части - это естественно", - пишет Луценко.

Также выяснилось, что есть такое понятие как "жировые ловушки".

"Это участки жира, где больше преобладают альфа рецепторы, эти места хуже кровоснабжаются, там, условно, медленнее просиходит "метаболизм". Это в основном низ живота, бедра и попа, у кого-то над коленками или икры. Они больше определяютя генетически - у мамы руки толстые, у дочки тоже, например. С этих мест жир уходит в последние моменты, они худеют хуже всего. Но худеют по итогу, тут важнее питание, чем упражнения!" - отмечает фитнес-тренер.

Иллюстративное фото: unsplash.com/@happyveganfit

Для таких "ловушек" хорошо применять местное улучшение кровоснабжения - массажи, щетки, лимфопресорная терапия.

"Упражнения же лучше делать на все группы мышц, особенно большие (ноги, спина), а не только проблемные, чтоб организм в целом больше тратил ккал".

"Обязательно - уменьшить хронический стресс, в то же время - увеличить количество острого стресса с качественным восстановлением после него. Что такое "Острый стресс" - это спорт, периодическое голодание(16/8, например), закаливание, периодическое уменьшение калорийности хотя бы одного приема пищи или его пропуск", - подытожила Луценко.

Иллюстративное фото: unsplash.com/@visualsbygreg

Напомним, ранее Луценко рассказала, как питаться вечером, чтобы не поправиться. К примеру, под запретом в это время: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

Также обратите внимание, до этого Анита Луценко показала, как убрать дряблые бедра. К слову, на этот раз Луценко использует так называемые фитнес-резинки, которые в несколько раз делают упражнения еще более эффективными.