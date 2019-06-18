ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Анита Луценко показала, как убрать дряблые бедра (видео)

Lite » Красота 18.06.2019 - 17:32
Анита Луценко показала, как убрать дряблые бедра (видео)
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Лценко запускает новый челленж - "упругая попа"

Анита Луценко поделилась с многотысячной армией поклонников новым полезным видео. Известная украинская фитнес-тренер затронула очень актуальную тему, с которой наверняка сталкивались многие на пути похудения – дряблая зона внутренней части бедра. Луценко показала одно из упражнений, которое при регулярном выполнении поможет подтянуть ножки и сделать их стройнее.

К слову, на этот раз Луценко использует так называемые фитнес-резинки, которые в несколько раз делают упражнения еще более эффективными.

Более того, Луценко заинтриговала поклонников. Фитнес-тренер обещает в скором времени запустить бесплатный челленж упражнений на похудение нижней части тела.

"Уже через несколько недель стартует мой бесплатный челлендж - упругая попка и анти-ушки! В общем, будем избавляться от тяжелого низа! И нам понадобиться резина!", - пишет Анита.

Далее Луценко объясняет правильность выполнения показанного упражнения:

  1. Ноги чуть шире чем плечи.
  2. Пальцы рук направить вперед и выдвинуть таз вперед перед стулом/диваном. Плечи опустить. 
  3. Удерживая спину и слегка присогнутые руки - развести колени как можно шире. 20 раз - отдых 30 сек и еще 2 подхода! 

Видео: instagram.com/anitasporty

Отметим, что вы также можете разнообразить свои тренировки другим упражнением от Аниты Луценко. Ранее фитнес-тренер показала антицеллюлитную тренировку – вышагивания вперед.

"Планка + вышагиваемы вперед = удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка! Все как я люблю! 10 раз 3 подхода и через день и через 2 недели вы скажете мне спасибо", - комментирует видео Анита.

Видео: instagram.com/anitasporty

Напомним, ранее фитнес-блогер Ира Кайданович назвала топ-5 правил для достижения цели - упругий пресс за месяц. К примеру, важен бег и любое другое кардио! Бегай утром натощак 30 минут или же днем 60 минут. Кардио убирает подкожный жир + пресс всегда в напряжении.

Также до этого Маша Ефросинина восхитила тренировкой со своим 4-летним сыном Сашей. Известная блогер запустила новую видео-урбрику - комплексы упражнений #МашаПриседаша. 

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу В каких продуктах искать МСТ-масло для похудения: советы диетолога
Новости Украины Анита Луценкопохудениефитнес-тренер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь