Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика (видео)

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Упражнение от Луценко, как всегда, - два в одном

Анита Луценко достаточно длительно время не показывала своей многотысячной армии поклонников новые упражнения для красивого и здорового тела. Возможно, все дело в новых проектах фитнес-тренера и ведущей. Отметим, что Луценко снимается в новом сезоне популярного шоу "Зважені та щасливі", где она выступает ведущей. Как бы там ни было, Луценко наконец смогла уделить внимание и своему блогу.

Так, на instagram-страничке украинская фитнес-тренер показала новое видео. По словам Луценко, данное упражнение не только поможет подтянуть животик, но также направлено на кардио-нагрузку.

"Кардио-пресс – 4 подхода по 20 прыжков! Дыхание ровно, приземление беззвучное", - подписала видео Анита.

Видео: instagram.com/anitasporty

Поклонники Луценко уже успели прокомментировать ее новое видео. Некоторые спрашивают, что можно использовать в домашних условиях.

"Упор руками в стул или кровать и представлять, что прыгаете через преграду", - советует Анита.

"Хочу попробовать. Выгледит легко, но знаю, что это не легко"

"Хард! Вы на позитиве, как всегда"

"Элегантная концовочка!"

"Анита, ты трудяга! Я не могу себя заставить порой"

"А мне прям нравится, хотя тоже бывают моменты лени и "другие дела важнее" – отвечает тренер.

"Анита, в этом элементе спину немного округлить,чтобы живот максимально был втянут?"

"Конечно!" – отвечает Луценко.

Отметим, до этого Луценко показывала упражнение для ягодиц.

"4 подхода по 15 раз с отягощением! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может вступать на роль грузика - ребенок", - комментирует фитнес-тренер.

Видео: instagram.com/anitasporty

Как сообщалось, ранее Анита Луценко детально пояснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.

Также мы писали о том, что Анита Луценко продемонстрировала упражнение от сутулости и для гибкости тела.