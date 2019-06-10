Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика (видео)

Упражнение от Луценко, как всегда, - два в одном
Анита Луценко достаточно длительно время не показывала своей многотысячной армии поклонников новые упражнения для красивого и здорового тела. Возможно, все дело в новых проектах фитнес-тренера и ведущей. Отметим, что Луценко снимается в новом сезоне популярного шоу "Зважені та щасливі", где она выступает ведущей. Как бы там ни было, Луценко наконец смогла уделить внимание и своему блогу.
Так, на instagram-страничке украинская фитнес-тренер показала новое видео. По словам Луценко, данное упражнение не только поможет подтянуть животик, но также направлено на кардио-нагрузку.
"Кардио-пресс – 4 подхода по 20 прыжков! Дыхание ровно, приземление беззвучное", - подписала видео Анита.
Видео: instagram.com/anitasporty
Поклонники Луценко уже успели прокомментировать ее новое видео. Некоторые спрашивают, что можно использовать в домашних условиях.
Отметим, до этого Луценко показывала упражнение для ягодиц.
"4 подхода по 15 раз с отягощением! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может вступать на роль грузика - ребенок", - комментирует фитнес-тренер.
Видео: instagram.com/anitasporty
Как сообщалось, ранее Анита Луценко детально пояснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.
Также мы писали о том, что Анита Луценко продемонстрировала упражнение от сутулости и для гибкости тела.