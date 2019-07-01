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Как питаться вечером, чтобы не поправиться: советы Аниты Луценко

Lite » Еда 01.07.2019 - 14:54
Как питаться вечером, чтобы не поправиться: советы Аниты Луценко
Иллюстративное фото (instagram.com/anitasporty)

Неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем и сном

Многие знают, что вечерний прием пищи имеет большое значение для фигуры и здоровья в целом. Что же можно есть на ночь и когда рассказала на своей странице в Instagram звездный фитнес-тренер и ведущая шоу Зважені та щасливі Анита Луценко.

По ее словам, еда на ночь блокирует выработку важных для здоровья и красоты гормонов.

"Ночь для сна - день для пищи. Нарушаешь правило - получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. Мелатонин, соматотропин, тестостерон - гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение(!) и еще кучу всего. Пик выработки - ночь. Еда перед сном БЛОКИРУЕТ все эти процессы, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир). В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и.....стареет быстрее", - отметила Анита.

Правильное питание вечером:

Ужин за 3 часа до сна ( сон в 22-23 ) вот и выходит, что едим до 19-20 часов.
Варианты:

  • каша+овощи
  • рыба/птица+овощи
  • суп/суп-пюре

Как питаться вечером, чтобы не поправиться: советы Аниты Луценко

Иллюстративное фото (pexels.com)

Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

Травяной чай перед сном - можно. До 100 мл.

Как питаться вечером, чтобы не поправиться: советы Аниты Луценко
Иллюстративное фото (pexels.com)

Также лептин (гормон сытости)  при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше - тем сильнее голод. Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода - пейте воду и быстро спать! Утром пройдет.

Как питаться вечером, чтобы не поправиться: советы Аниты Луценко

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал - значит, ужин был не очень то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного ( гречка, киноа...) ужина! И кефирчик тоже может дать плюс, так что пробуйте и делайте свои личные выводы", - подытожила Луценко.

Напомним, диетолог Наталья Кошкина рассказала, как тратить больше калорий, не прилагая особых усилий.

Ранее диетолог Кристина Лобановская поделилась шпаргалкой, как рассчитать оптимальные порции при похудении.

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