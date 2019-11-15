Фитнес-икона: Ева Лонгория показала спортивную фигуру и любимые упражнения

Ева Лонгория обожает спорт, а еще – вдохновлять подписчиков на активный образ жизни. Несколько часов назад звезда показала новое видео с тренировки. В этот раз Лонгория решила сконцентрироваться на верхней части тела, делая упражнения с канатом. В коротком ролике актриса сумела показать, что упорные труды в спортзале точно дадут результат. По крайней мере, на фигуре Евы они сказались просто шикарно.

Ева показала новую тренировку (видео: instagram.com/evalongoria)

Для занятий Лонгория подобрала наряд, выгодно подчеркивающий каждую часть тела: точеные ноги, упругие ягодицы, крепкую спину и стальной пресс. Жизнерадостного оттенка легинсы, белый топ с переплетами на спине, массивные белые кросовки… Такой стильный наряд к тому же добавлял мотивации к тренировкам. "Просто сделай это!", – написала Ева коротко, но емко.

Актриса обожает упражнения на руки (фото: instagram.com/evalongoria)

"Ты так вдохновляешь меня!", "Ты выглядишь потрясающе!", "Браво, Ева", "Крутая работа", "Самая красивая и сильная девушка...", "Я люблю тебя, Ева", – пишут поклонники, которые обожают мотивационные посты популярной актрисы.

Благодаря спорту и йоге Ева вернулась в форму после родов (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, в подобных постах Ева уже продемонстрировала свои любимые упражнения и, по всей видимости, упражнения для рук и спины ее любимые. Так, сегодняшняя тренировка – с канатом – нацелена на работу именно этих мышц. В нем также задействованы и ягодицы. В прошлый раз она делала нечто похожее, то с использованием гантелей. А перед этим Ева поднимала внушительного вида штангу. Что ж, точеные руки – лучшее украшение современной женщины.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, хорошая физическая форма помогает Еве и в повседневной жизни. К примеру, актриса часто берет с собой на съемки и светские выходы годовалого сына Санти. И ответ на вопрос, как хрупкой Еве удается носить на руках уже заметно подросшего сына, очевиден.