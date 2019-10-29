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Какая же она роскошная! Дженнифер Лопес в золотистом платье блистает на Governors Awards 2019

Lite » Мода 29.10.2019 - 18:27
Какая же она роскошная! Дженнифер Лопес в золотистом платье блистает на Governors Awards 2019
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица посетила очередное светское событие

Дженнифер Лопес – частая гостья светских мероприятий. Вчера, 27 октября, она блистала еще на одном. В Лос-Анджелесе состоялась 11-я церемония вручения премии Governors Awards. Помимо нее, гостями роскошного торжества стали масса знаменитостей: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Дакота Джонсон, Скарлетт Йоханссон и другие. Принято считать, что с этого мероприятия начинается сезон премий, его называют репетицией «Оскара», а сами гости нередко получают в итоге заветную статуэтку.

Какая же она роскошная! Дженнифер Лопес в золотистом платье блистает на Governors Awards 2019Дженнифер на мероприятии (фото: instagram.com/jlo)

Как обычно, звезды в вечерних нарядах блистали одна другой ярче. Но внимание всей публики и фотографов мгновенно приковала красавица Дженнифер Лопес. Певица пришла на церемонию в золотистом платье в пол с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее смуглую кожу и точеные руки. Образ завершали изысканные колье и серьги с драгоценными камнями, высокая прическа с косами, а также макияж в натуральных тонах.

«Роскошная!», «совершенная», «невероятная», «королева», «первая всегда», – тут же засыпали знаменитость комплиментами ее преданные поклонники.

Какая же она роскошная! Дженнифер Лопес в золотистом платье блистает на Governors Awards 2019Певица гламурная всегда (фото: instagram.com/jlo)

Накануне же Дженнифер продемонстрировала не менее роскошный образ, хотя и более простой. Она показала снимок из отеля, где сидит в халате и делает маникюр. На лице у нее нанесен вечерний макияж, а волосы собраны в высокую прическу. «Гламур в воскресное утро», – подписала она под фото, которое собрало более 100 000 лайков.

Какая же она роскошная! Дженнифер Лопес в золотистом платье блистает на Governors Awards 2019Дженнифер обожает роскошные образы (фото: instagram.com/jlo)

К слову, на церемонию Governors Awards дива пришла сама, без мужа. Напомним, 50-летняя певица и ее возлюбленный Алекс Родригес пару недель назад наконец отпраздновали помолвку. Торжество прошло в кругу самых близких и родных. Теперь поклонники в предвкушении свадьбы, которая явно станет самым громким событием года.

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