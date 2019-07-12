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44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье

Lite » Мода 12.07.2019 - 21:29
44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Знаменитость подчеркнула пышную грудь и тонкую талию

Ева Лонгория, которая в прошлом году родила первенца, вовсю наслаждается материнством. Она то и дело выкладывает в сеть трогательные посты со своим малышом Санти, в котором души не чает, и мужем. Недавно они отправились путешествовать всей семьей в Барселону, и Ева буквально засыпала фолловеров счастливыми снимками. Не устает 44-летняя актриса радовать своих поклонников и стильными нарядами, а также, что еще важнее, – безупречной фигурой.

44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье

Во время беремености Лонгория сильно располнела (фото: instagram.com/evalongoria)

Как известно, во время беременности певица сильно прибавила в весе. И возвращение в форму далось ей нелегко. Она не раз становилась главным объектом насмешек многочисленных хейтеров из-за располневшей фигуры. Но теперь она может позволить себе любой наряд, что и делает с завидной регулярностью.

44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье

Вернуться в форму Еве помогли правильное питание и спорт (фото: instagram.com/evalongoria)

Несколько часов назад знаменитая красотка показала новый выход в свет. Она позирует на красной дорожке Marbella Fashion Show в изысканном белом платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и стройные ноги. А также, благодаря крою с лифом, – ее пышную грудь и хрупкие плечи. Дополняют картину яркие детали: красные босоножки на высоком каблуке, драгоценные украшения, а также выразительный макияж с акцентом на глаза. Волосы звезды уложены мягкой волной. Выглядела она роскошно и соблазнительно.

44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платьеЕва вернулась в отличную форму и не собирается это скрывать (фото: instagram.com/evalongoria)

Впрочем, даже на такую гламурную вечеринку она предпочла прийти в компании своего обожаемого сына. На своей странице в Instagram она показала фото, где рядом с ней на красной дорожке красуется Сантьяго. Одетый под стать знаменитой маме в белый комбинезон, он, похоже, чувствует себя перед камерами как рыба в воде. Волосы ребенку зачесали в забавную прическу. «Беби ирокез», – написала Ева, иронизируя над образом своего малыша.

44-летняя Ева Лонгория восхитила совершенной фигурой в облегающем платье

Ева Лонгория с сыном в Испании (фото: instagram.com/evalongoria)

Разумеется, такое трогательное фото фанаты не смогли бы оставить без многочисленных восторгов и лайков. Прошло каких-то пара часов, а под фото уже около тысячи комментариев. Поклонники просто растаяли от красоты и стройности Евы и "мимимишности" ее сына. Кстати, на днях артистка также продемонстрировала фигуру в мини-бикини. Теперь уже точно никто не посмеет критиковать ее!

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