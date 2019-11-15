Фітнес-ікона: Єва Лонгорія показала спортивну фігуру і улюблені вправи

Єва Лонгорія обожнює спорт, а ще – надихати послідовувачів на активний спосіб життя. Кілька годин тому зірка показала нове відео з тренування. Цтого разу Лонгорія вирішила сконцентруватися на верхній частині тіла, роблячи вправи з канатом. У короткому ролику актриса зуміла показати, що наполеглива праця в спортзалі точно дасть результат. Принаймні, на фігурі Єви вона позначилися просто шикарно.

Єва показала нове тренування (відео: instagram.com/evalongoria)

Для занять Лонгорія підібрала вбрання, що вигідно підкреслює кожну частину тіла: точені ноги, пружні сідниці, міцну спину і сталевий прес. Життєрадісного відтінку легінси, білий топ з палітурками на спині, масивні білі кросівки... Такий стильний наряд до того ж додавав мотивації до тренувань. "Просто зроби це!", – написала Єва коротко, але ємко.

Актриса обожнює вправи на руки (фото: instagram.com/evalongoria)

"Ти надихаєш мене!", "Ти виглядаєш приголомшливо!", "Браво", "Єва", "Крута робота", "Найкрасивіша і найсильніша дівчина...", "Я люблю тебе, Єва", – пишуть шанувальники, які обожнюють мотиваційні пости популярної актриси.

Завдяки спорту і йозі Єва повернулася у форму після пологів (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, в подібних постах Єва вже продемонструвала свої улюблені вправи і, по вьсому, вправи для рук і спини її улюблені. Так, сьогоднішнє тренування – з канатом – націлене на роботу саме цих м'язів. У ньому також задіяні і сідниці. Минулого разу вона робила щось схоже, то з використанням гантелей. А перед цим Єва піднімала значного виду штангу. Що ж, точені руки – краща прикраса сучасної жінки.

Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, хороша фізична форма допомагає Єві і в повсякденному житті. Наприклад, актриса часто бере з собою на зйомки і світські виходи однорічного сина Санті. І відповідь на питання, як тендітній Єві вдається носити на руках вже помітно підрослого сина, очевидна.